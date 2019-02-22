Кличко обіцяє за два роки відкрити дві нові станції метро



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Перша черга будівництва метро на Виноградар передбачає будівництво двох станцій – «Мостицька» і «Проспект Правди»

Невдовзі розпочнеться активний етап спорудження метро на Виноградар

Протягом двох найближчих років у Києві планують відкрити дві нових станції метрополітену Сирецько-Печерської гілки на Виноградар – «Мостицька» та «Проспект Правди». Про це столичний мер Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу Newsone.

«Протягом двох наступних років ми збираємось відкрити в напрямку Виноградаря дві нових станції метрополітену», - сказав він.

Кличко додав, що вже тривають підготовчі роботи і невдовзі розпочнуть активний етап спорудження метро на Виноградар.

Нагадаємо, тендер на будівництво метро на Виноградар виграла компанія «Київметробуд».

У листопаді 2018 року Кличко оголосив, що київська влада розпочинає будівництво метро на Виноградар. За підсумками коригування міського бюджету на 2018 рік планується повернути 1,1 млрд гривень на будівництво станцій метрополітену на Виноградар (продовження Сирецько-Печерської гілки).

Як повідомлялося, тендерний комітет КП «Київський метрополітен» сьогодні, 21 лютого, прийняв рішення скасувати тендер на проектні роботи з будівництва Подільсько-Вигурівської лінії Київського метрополітену. Офіційна причина скасування - скорочення витрат на закупівлю робіт. Спочатку на ТЕО планували витратити 148,5 млн гривень, а отримати готові документи розраховували до кінця поточного року. Втім, Програма економічного і соціального розвитку на поточний рік з самого початку не передбачала фінансування цього проекту з міського бюджету.