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    Тендер на розробку техдокументації щодо будівництва метро на Троєщину скасували

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    Тендер на розробку техдокументації щодо будівництва метро на Троєщину скасували

    Техдокументація повинна була обійтися бюджету Києва в 148 млн гривень

    Тендерний комітет КП «Київський метрополітен» сьогодні, 21 лютого, прийняв рішення скасувати тендер на проектні роботи з будівництва Подільсько-Вигурівської лінії Київського метрополітену. Офіційна причина скасування - скорочення витрат на закупівлю робіт. Спочатку на ТЕО планували витратити 148,5 млн гривень, а отримати готові документи розраховували до кінця поточного року. Втім, Програма економічного і соціального розвитку на поточний рік з самого початку не передбачала фінансування цього проекту з міського бюджету.

    Як стало відомо з оголошення електронної системи державних закупівель ProZorro, 21 лютого 2019 тендерний комітет КП «Київський метрополітен» опублікував протокол свого засідання, згідно з яким тендер на проектні роботи з будівництва Подільсько-Вигурівської лінії Київського метрополітену (від Кільцевої дороги на житловий масив Вигурівщина - Троєщина з двома електродепо) - скасували.

    «Вирішення питання про визнання відкритих торгів на закупівлю «Будівництва Подільсько-Вигурівської лінії Київського метрополітену від Кільцевої дороги на житловий масив Вигурівщина-Троєщина з двома електродепо (проектні роботи. Стадія ТЕО) вважати такими, що не відбулися», - повідомляється в протоколі.

    Відзначається, що тендерний комітет отримав листа від дирекції метрополітену, датоване 19 лютого 2019 року, про те, що закупівля даного ТЕО була передбачена розпорядженням КМДА № 1882 від 19 жовтня 2018 року і Програмою економічного і соціального розвитку Києва на 2018-2020 роки.

    Однак, як повідомляється в протоколі, Програмою економічного і соціального розвитку від 13.12.2018 року №416/6467 на 2019 рік фінансування вищевказаних робіт бюджетом Києва не передбачено. У зв'язку з цим тендер на закупівлю ТЕО троєщинського метро скасували через «скорочення витрат на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг».

    Нагадаємо, тендер на проектні роботи з будівництва Подільсько-Вигурівської лінії Київського метрополітену був оголошений КП «Київський метрополітен» в жовтні 2018 року. Техдокументація повинна була обійтися бюджету Києва в 148 млн гривень. Якби тендер пройшов вчасно, виготовити її повинні були до кінця 2019 року.

    Нагадаємо, що в листопаді 2017 року голова КМДА Віталій Кличко підписав угоду про співпрацю з реалізації проекту з будівництва четвертої лінії метро в Києві між КМДА та китайським консорціумом, в який входять компанії China Railway International Group Co., Ltd. і China Pacific Construction Group with China Railway International Group Co., Ltd. Тоді вартість будівництва оцінювали в 2 млрд доларів. 85% від прогнозованої вартості проекту має бути забезпечено за рахунок китайських кредитів під державні гарантії України на 15-20 років. Процентну ставку планували визначити в процесі переговорів.

    8 листопада 2018 року стало відомо, що Київ отримав від China Railway International Group офіційний лист-підтвердження про завершення попереднього техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) проекту будівництва метро на Троєщину. Незабаром його обіцяли представити в столиці.

    Відзначимо, що з 17 липня 2014 року КП «Київський метрополітен» керує Віктор Брагінський. Контроль за виконанням робіт з розробки ТЕО будівництва метро на Троєщину покладено на заступника голови КМДА Дмитра Давтяна.

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