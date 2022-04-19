Кличко оцінив масштаби руйнувань у Києві

Кількість зруйнованих будівель перевищує сотню

Від початку повномасштабної війни Росії проти України в Києві пошкоджено понад 100 будинків. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час телемарафону.

«В місті Київ пошкоджено більше 100 будинків, з них шість шкіл та 14 дитячих садків. У шести будинках були пошкоджені несучі конструкції, які ми, на жаль, не зможемо відновити, їх потрібно буде розібрати. Всі інші будівлі придатні до того, щоб їх відновити і ми зараз цим займаємось, рахуємо кошторис», - сказав Кличко.

Він не може назвати суму збитків, вона ще уточнюється. «Суму пошкоджень тяжко сказати, ми ще не підраховували. Але переконаний у тому, що з руйнуванням інфраструктури, з руйнуванням будинків ця сума може сягати мільярди гривень», - сказав Кличко.

Нагадаємо, у Києві та області змінився час комендантської години. З 17 квітня комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше, а закінчуватиметься на годину раніше. І триватиме від 22:00 до 5:00 ранку.

17 квітня в Києві вранці сталися вибухи на лівому березі. Містяни фіксували також стовпи диму.

Також відомо, що Бровари під Києвом уранці 17 квітня потрапили під ракетний обстріл, внаслідок цього було пошкоджено інфраструктурні об'єкти.