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    У Києві та області змінюється час комендантської години

    Час комендантської години у Києві змінили - У Києві та області змінюється час комендантської години
    Час комендантської години у Києві змінили
    фото з відкритих джерел

    Комендантська година триватиме від 22:00 до 5:00 ранку

    У Києві та області від 17 квітня змінюється час комендантської години. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

    «Друзі! Важлива інформація! У Києві та області змінюється час комендантської години. Від сьогодні, з 17 квітня, комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше, а закінчуватиметься на годину раніше. І триватиме від 22:00 до 5:00 ранку», – наголосив мер Києва.

    Кличко також закликав людей дотримуватися правил комендантської години та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

    У неділю, 17 квітня, вранці жителі столиці чули звуки вибухів. Як повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі телеканалу «Рада», це, ймовірно, була робота систем ППО.

    Так, ввечері та вранці в місті лунали сигнали повітряної тривоги. Однак перший заступник мера запевнив: вибухів не було.

    «Попри те, що в Києві ввечері та зранку лунали сигнали повітряної тривоги, у столиці спокійно – ніяких вибухів не було. Це, швидше за все, була робота протиракетної оборони», – розповів Поворозник.

    Нагадаємо, у Києві вранці повідомили про вибухи на лівому березі. Містяни фіксували також стовпи диму.

    Також відомо, що Бровари під Києвом уранці потрапили під ракетний обстріл, внаслідок цього було пошкоджено інфраструктурні об'єкти.

    Читайте також: Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 17 квітня
    Теги: росія окупанти Віталій Кличко війна обстріл мер Україна КМДА робота окупація час комендантська година #stoprussia
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    У Києві та області змінюється час комендантської години