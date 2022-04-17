Київ прокинувся від вибухів, у небі стелиться чорний дим

Крім того, інформують також про пожежу у Броварському районі області

У Києві вранці 17 квітня повідомляють про вибухи на лівому березі. Містяни фіксують також стовпи диму. Напередодні у столиці було оголошено повітряну тривогу.

Крім того, повідомляють про пожежу у Броварському районі області. Офіційна інформація про подію поки що не надходила.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів в Дарницькому районі Києва уранці 16 квітня одна людина загинула, декілька людей госпіталізовані.

Також Київська область 15 квітня зазнала трьох ракетних ударів із боку Росії, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

«Лише сьогодні було завдано трьох ракетних ударів по об'єктах у Київській області. Ми не відкидаємо можливості повторних ударів по будь-яких об'єктах і до цього треба бути готовим», – сказав він.

Голова зазначив, що нікуди не зникла «небезпека повернення ударного угруповання у напрямку Києва, до якого ми готуємося». Також окупанти, ймовірно, продовжуватимуть завдання ракетних ударів як по Києву, так і по області, а також скидати міни.

«Мої рекомендації – повернення до Києва залишить на спокійніші часи», – наголосив Павлюк.

Зазначимо, що міноборони Росії у п’ятницю вранці заявило, що завдало удару «військовому об'єкту» на околицях Києва та знищило його. Зокрема мова йшла про машинобудівний завод «Жуляни Візар» у Вишневому, який між іншим, спеціалізується і на виробництві зброї.