Кличко оприлюднив статистику щодо захворюваності на Covid-19 в Києві (карта)



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Карта захворюваності на коронавірус у районах столиці Джерело: пресслужба мера Києва

За минулу добу лідером за кількістю нових випадків захворюваності на коронавірус є Солом'янський район

Серед мешканців Києва, в яких минулої доби підтвердили захворювання на коронавірус, 10 медиків. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«Кількість мешканців Києва, в яких підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 62 людини. Із них 10 медиків. На сьогодні в Києві вже 3133 підтверджених випадки захворювання на Covid-19», - сказав він.

Серед тих, що захворіли:

38 жінок віком від 24 до 95 років,

три дівчинки – 5, 7 і 10 років,

16 чоловікiв від 30 до 83 років,

п'ятеро хлопчиків від 3 до 14 рокiв.

До лікарень столиці госпіталізували 13 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 38 людей. Усього коронавірус подолали 756 мешканців столиці.

«Найбільше випадків захворювання зафіксували в Солом'янському районі – 10, Деснянському - 9 та у Дніпровському і Шевченківському – по 8 випадків», - зазначив Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 24823

Хворіють 13648

Одужали 10440

Померли 735

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Нагадаємо, станом на ранок 3 червня, у Києві підтверджено 3133 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 62 особи.