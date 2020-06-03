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    Кличко оприлюднив статистику щодо захворюваності на Covid-19 в Києві (карта)

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    Карта захворюваності на коронавірус у районах столиці - Кличко оприлюднив статистику щодо захворюваності на Covid-19 в Києві (карта)
    Карта захворюваності на коронавірус у районах столиці
    Джерело: пресслужба мера Києва

    За минулу добу лідером за кількістю нових випадків захворюваності на коронавірус є Солом'янський район

    Серед мешканців Києва, в яких минулої доби підтвердили захворювання на коронавірус, 10 медиків. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

    «Кількість мешканців Києва, в яких підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 62 людини. Із них 10 медиків. На сьогодні в Києві вже 3133 підтверджених випадки захворювання на Covid-19», - сказав він.

    Серед тих, що захворіли:

    • 38 жінок віком від 24 до 95 років,
    • три дівчинки – 5, 7 і 10 років,
    • 16 чоловікiв від 30 до 83 років,
    • п'ятеро хлопчиків від 3 до 14 рокiв.

    До лікарень столиці госпіталізували 13 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

    Одужали за добу 38 людей. Усього коронавірус подолали 756 мешканців столиці.

    «Найбільше випадків захворювання зафіксували в Солом'янському районі – 10, Деснянському - 9 та у Дніпровському і Шевченківському – по 8 випадків», - зазначив Кличко.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      24823
    • Хворіють
      13648
    • Одужали
      10440
    • Померли
      735

    Нагадаємо, станом на ранок 3 червня, у Києві підтверджено 3133 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 62 особи. 

    Віталій Кличко Київ статистика епідемія кияни коронавірус
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