У Києві виявлено вдвічі більше нових випадків Covid-19 ніж за попередню добу



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За добу від коронавірусу одужало 38 киян

Станом на ранок 3 червня, у Києві підтверджено 3133 випадки Covid-19.

Таким чином, за добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 62 особи. За попередню добу збільшення складало 28 осіб. З початку епідемії у Києві одужали 756 людей (за добу 38), померли 69 осіб.

У Київській області зафіксовано 1652 випадки захворювання на коронавірус. За добу кількість хворих зросла на 29 осіб. За попередню добу збільшення складало 23 особи. Загалом одужали 418 людей (за добу 19), померли – 36.

Загалом в Україні підтверджено 24823 випадки Covid-19. Протягом 2 червня отримано 483 повідомлення про нові підтверджені випадки.

Коронавірус в Україні

Всього 24823

Хворіють 13648

Одужали 10440

Померли 735

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Нагадаємо, станом на ранок 2 червня, у Києві було підтверджено 3071 випадок Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 28 осіб.

У Київській області було зафіксовано 1623 випадки захворювання на коронавірус. За добу кількість хворих зросла на 23 особи.