Троє депутатів Ради перебувають на лікарняному через коронавірус



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У залі засідань наразі депутати перебувають у захисних масках, деякі - в рукавичках

Кравчук повідомила, що нових випадків захворювання серед парламентаріїв не зафіксовано

Депутати Верховної Ради Валерій Божик, Юрій Арістов (обидва - фракція «Слуга народу) і Олег Мейдич (фракція» Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина»), які захворіли на коронавірус, перебувають на лікарняному.

Про це в ефірі «Україна 24» повідомила заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

«Зараз три депутати на лікарняному у зв'язку з коронавірусом... Валерій Божик і Юрій Арістов - представники нашої фракції, Мейдич – з «Батьківщини», - сказала вона.

Також Кравчук повідомила, що нових випадків захворювання серед парламентаріїв не зафіксовано.

Як повідомлялось, 28 травня депутат Ради від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко заявив, що у Божика виявлено коронавірус.

22 травня Гончаренко заявив про виявлення коронавірусу в голови бюджетного комітету Арістова.

20 травня у депутата Ради Мейдича було виявлено коронавірус.

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Нагадаємо, станом на ранок 3 червня в Україні зафіксовано 483 нових випадків коронавірусу, це на 155 випадків більше, ніж учора (328). Усього виявлено 24 823 випадків коронавірусної хвороби, з них – 1 791 у дітей, 4 775 – у медиків.