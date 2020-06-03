Епідемія в Києві: Кличко відзвітував про ситуацію станом на 3 червня (відео)
Мер Києва Віталій Кличко під час карантину дає онлайн-брифінги
Мер розповів про кількість хворих у лікарнях Києва
Міський голова Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації у столиці в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції (Covid-19).
Так, Кличко поінформував:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;
- скільки ПЛР- та ІФА-тестів зробили в місті;
- скільки хворих на коронавірус та пневмонію перебувають у лікарнях Києва;
- що столиця пропонує змінити в проведенні ЗНО;
- скільки дитсадків відновили свою роботу.
Нагадаємо, станом на ранок 3 червня, у Києві підтверджено 3133 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 62 особи.
Коронавірус в Україні
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Всього24823
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Хворіють13648
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Одужали10440
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Померли735
Як повідомлялося, 1 червня у Києві запрацювали дитячі садочки.