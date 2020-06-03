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    Епідемія в Києві: Кличко відзвітував про ситуацію станом на 3 червня (відео)

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    Мер Києва Віталій Кличко під час карантину дає онлайн-брифінги - Епідемія в Києві: Кличко відзвітував про ситуацію станом на 3 червня (відео)
    Мер Києва Віталій Кличко під час карантину дає онлайн-брифінги

    Мер розповів про кількість хворих у лікарнях Києва

    Міський голова Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації у столиці в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції (Covid-19).

    Так, Кличко поінформував:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;
    • скільки ПЛР- та ІФА-тестів зробили в місті;
    • скільки хворих на коронавірус та пневмонію перебувають у лікарнях Києва;
    • що столиця пропонує змінити в проведенні ЗНО;
    • скільки дитсадків відновили свою роботу.

    Нагадаємо, станом на ранок 3 червня, у Києві підтверджено 3133 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 62 особи. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      24823
    • Хворіють
      13648
    • Одужали
      10440
    • Померли
      735

    Як повідомлялося, 1 червня у Києві запрацювали дитячі садочки.

    Віталій Кличко Київ статистика лікарня епідемія кияни коронавірус
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