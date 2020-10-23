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    Кличко перевірив, як оновили лікарню, що не бачила ремонту 50 років (фото, відео)

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    У лікарні розмістили&nbsp;таблички зі шрифтом Брайля - Кличко перевірив, як оновили лікарню, що не бачила ремонту 50 років (фото, відео)
    У лікарні розмістили таблички зі шрифтом Брайля
    Фото: пресслужба мера Києва

    Із жовтня лікарня №3 приймає також і хворих на коронавірус

    Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як відремонтували міську лікарню №3, де лікують, зокрема, хворих на коронавірус. Про це він розповів під час онлайн-пресконференції.

    Мер показав відео з перевірки лікарні.

    «Вчора відвідав міську лікарню №3. Перевірив, як там відремонтували обидва корпуси медзакладу та приймальне відділення. Лікарні майже 50 років, і жодного разу капітального ремонту там не робили, – сказав Кличко. – На сьогодні в медзакладі здійснили капремонт та утеплення фасадів корпусів, а також повністю відремонтували та обладнали приймальне і центральне стерилізаційне відділення. Тепер вони не поступаються європейським стандартам, із комфортними умовами і найсучаснішим обладнанням. А для зручності людей із вадами зору на дверях до оглядових кабінетів розмістили таблички зі шрифтом Брайля».

    Відремонтували в лікарні і мережі електропостачання та каналізаційні мережі. Та закупили цього року сучасне обладнання на 43 мільйони гривень.

    Наступними планують оновити реанімаційне відділення та операційний блок. 

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    Кличко перевірив, як оновили лікарню, що не бачила ремонту 50 років (фото, відео)
    Кличко перевірив, як оновили лікарню, що не бачила ремонту 50 років (фото, відео)
    Кличко перевірив, як оновили лікарню, що не бачила ремонту 50 років (фото, відео)
    Кличко перевірив, як оновили лікарню, що не бачила ремонту 50 років (фото, відео)
    Кличко перевірив, як оновили лікарню, що не бачила ремонту 50 років (фото, відео)
    Кличко перевірив, як оновили лікарню, що не бачила ремонту 50 років (фото, відео)
    Кличко перевірив, як оновили лікарню, що не бачила ремонту 50 років (фото, відео)
    Кличко перевірив, як оновили лікарню, що не бачила ремонту 50 років (фото, відео)
    Кличко перевірив, як оновили лікарню, що не бачила ремонту 50 років (фото, відео)
    Кличко перевірив, як оновили лікарню, що не бачила ремонту 50 років (фото, відео)
    Кличко перевірив, як оновили лікарню, що не бачила ремонту 50 років (фото, відео)

    «Лікарня №3 – одна з опорних для лікування хворих на коронавірус. Тут створили інфекційне відділення на 30 ліжок, 10 з яких – для інтенсивної терапії. Відділення почало працювати в жовтні та надало допомогу вже 86 пацієнтам. І в лікарні вже облаштовують додатково 60 ліжок для хворих на коронавірус», – підкреслив Кличко. 

    Тільки для боротьби з Covid-19 місто закупило для медзакладу обладнання на 1,7 млн грн, а також – необхідні медикаменти, медичні матеріали та засоби захисту.

    Віталій Кличко Київ ремонт лікарня коронавірус
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