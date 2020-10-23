Кличко перевірив, як оновили лікарню, що не бачила ремонту 50 років (фото, відео)



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У лікарні розмістили таблички зі шрифтом Брайля Фото: пресслужба мера Києва

Із жовтня лікарня №3 приймає також і хворих на коронавірус

Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як відремонтували міську лікарню №3, де лікують, зокрема, хворих на коронавірус. Про це він розповів під час онлайн-пресконференції.

Мер показав відео з перевірки лікарні.

«Вчора відвідав міську лікарню №3. Перевірив, як там відремонтували обидва корпуси медзакладу та приймальне відділення. Лікарні майже 50 років, і жодного разу капітального ремонту там не робили, – сказав Кличко. – На сьогодні в медзакладі здійснили капремонт та утеплення фасадів корпусів, а також повністю відремонтували та обладнали приймальне і центральне стерилізаційне відділення. Тепер вони не поступаються європейським стандартам, із комфортними умовами і найсучаснішим обладнанням. А для зручності людей із вадами зору на дверях до оглядових кабінетів розмістили таблички зі шрифтом Брайля».

Відремонтували в лікарні і мережі електропостачання та каналізаційні мережі. Та закупили цього року сучасне обладнання на 43 мільйони гривень.

Наступними планують оновити реанімаційне відділення та операційний блок.

«Лікарня №3 – одна з опорних для лікування хворих на коронавірус. Тут створили інфекційне відділення на 30 ліжок, 10 з яких – для інтенсивної терапії. Відділення почало працювати в жовтні та надало допомогу вже 86 пацієнтам. І в лікарні вже облаштовують додатково 60 ліжок для хворих на коронавірус», – підкреслив Кличко.

Тільки для боротьби з Covid-19 місто закупило для медзакладу обладнання на 1,7 млн грн, а також – необхідні медикаменти, медичні матеріали та засоби захисту.