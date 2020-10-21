Не сподобалися стіни: у столичній лікарні пацієнт побив лікаря (фото)
Лікар отримав струс мозку, множинні рани та переломи
У Київській клінічній лікарні №17 пацієнт напав на лікаря.
Про це повідомляє Муніципальна варта Києва на своїй сторінці у Facebook.
«Хворому не сподобались стіни приміщення, через що він тричі вдарив по голові лікаря металевим стільцем», - йдеться в повідомленні.
Нападник одразу був затриманий співробітниками муніципальної охорони.
Лікар госпіталізований. У нього діагностовано струс мозку, множинні рани голови, обличчя, перелом лицьових кісток і передпліччя.
Як повідомлялося, у рейсовому автобусі, який прямував зі столиці до Харкова, нетверезий пасажир агресивно поводився і поранив ножем пасажирів.