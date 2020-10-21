Не сподобалися стіни: у столичній лікарні пацієнт побив лікаря (фото)



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Нападника затримали охоронці

Лікар отримав струс мозку, множинні рани та переломи

У Київській клінічній лікарні №17 пацієнт напав на лікаря.

Про це повідомляє Муніципальна варта Києва на своїй сторінці у Facebook.

«Хворому не сподобались стіни приміщення, через що він тричі вдарив по голові лікаря металевим стільцем», - йдеться в повідомленні.

Нападник одразу був затриманий співробітниками муніципальної охорони.

Лікар госпіталізований. У нього діагностовано струс мозку, множинні рани голови, обличчя, перелом лицьових кісток і передпліччя.

Як повідомлялося, у рейсовому автобусі, який прямував зі столиці до Харкова, нетверезий пасажир агресивно поводився і поранив ножем пасажирів.