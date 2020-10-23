У столичних Covid-лікарнях понад 1,7 тис. хворих
Пневмонію в столичних медзакладах лікують 480 хворих
Станом на 23 жовтня у лікарнях Києва від коронавірусу лікуються 1705 хворих, 417 з них - у важкому стані. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.
«Не зменшується в столиці і кількість хворих, що потребують госпіталізації. Сьогодні в стаціонарах комунальних медзакладів лікуються 1705 хворих на коронавірус. Із них 36 дітей. 417 пацієнтів - у важкому стані, 632 отримують кисневу підтримку, 29 - під апаратами ШВЛ», - сказав мер.
Іще 124 пацієнти перебувають в лікарнях із підозрою на коронавірус.
Пневмонію в столичних медзакладах лікують 480 хворих.
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Всього330396
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Хворіють186654
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Померли6164
Як повідомлялося, за минулу добу, 22 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 635 осіб. Це на 4 людини більше, ніж за попередню добу (за добу 21 жовтня було 631 новий хворий). Від початку епідемії у Києві підтверджено 33135 випадків захворювання на Covid-19.
23 жовтня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про оновлення карантинного зонування в Україні. Рішення набуде чинності наступного понеділка. Згідно з ним Київ залишився у «помаранчевій» зоні.