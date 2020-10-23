Ситуація погіршується: Кличко розповів про епідемію в Києві (відео)
У лікарні №3 готують місця для хворих на коронавірус
Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації в столиці в умовах стрімкого поширення коронавірусу.
Так, столичний голова поінформував:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
- скільки киян, інфікованих Covid-19, госпіталізовані;
- скільки місць для хворих на коронавірус підготували в лікарні №3;
- про забезпечення правопорядку на виборах у столиці;
- про будівництво системи хімочистки на заводі «Енергія».
Як повідомлялося, за минулу добу, 22 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 635 осіб. Це на 4 людини більше, ніж за попередню добу (за добу 21 жовтня було 631 новий хворий). Від початку епідемії у Києві підтверджено 33135 випадків захворювання на Covid-19.
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Всього330396
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Хворіють186654
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Одужали137578
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Померли6164
23 жовтня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про оновлення карантинного зонування в Україні. Рішення набуде чинності наступного понеділка. Згідно з ним Київ залишився у «помаранчевій» зоні.