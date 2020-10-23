Ситуація погіршується: Кличко розповів про епідемію в Києві (відео)



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Від початку епідемії столичний мер Віталій Кличко проводить онлайн-брифінги

У лікарні №3 готують місця для хворих на коронавірус

Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації в столиці в умовах стрімкого поширення коронавірусу.

Так, столичний голова поінформував:

на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;

скільки киян, інфікованих Covid-19, госпіталізовані;

скільки місць для хворих на коронавірус підготували в лікарні №3;

про забезпечення правопорядку на виборах у столиці;

про будівництво системи хімочистки на заводі «Енергія».





Як повідомлялося, за минулу добу, 22 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 635 осіб. Це на 4 людини більше, ніж за попередню добу (за добу 21 жовтня було 631 новий хворий). Від початку епідемії у Києві підтверджено 33135 випадків захворювання на Covid-19.

Коронавірус в Україні

Всього 330396

Хворіють 186654

Одужали 137578

Померли 6164

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23 жовтня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про оновлення карантинного зонування в Україні. Рішення набуде чинності наступного понеділка. Згідно з ним Київ залишився у «помаранчевій» зоні.