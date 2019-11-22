Кияни назвали Кличка найкращим мером за роки незалежності України графіка



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Кияни високо оцінили роботу Віталія Кличка на посаді мера

Лідером антирейтингу став Леонід Черновецький

Столичний голова Віталій Кличко посів перше місце в рейтингу мерів Києва. Про це свідчать результати соцдослідження, проведеного Active Group в період 16-17 листопада 2019 року.

Так, більшість респондентів (30,1%) назвали Кличка найкращим керівником Києва. Олександра Попова таким вважають 10,5% опитаних, Леоніда Косаківського - 3,6%. Лідером антирейтингу став Леонід Черновецький: 41,6% респондентів назвали його найгіршим мером.

Переважна більшість опитаних оцінили роботу Кличка на посту на «відмінно», «добре» або «задовільно». Загальний розвиток столиці учасники соцдослідження оцінили на 3,29 бали із 5-ти.

У рамках соцдослідження Active Group опитала 1500 жителів Києва віком від 18 років методом індивідуального інтерв'ю.

Раніше, 29 жовтня, Київський міжнародний інститут соціології оприлюднив результати опитування, згідно з яким Кличко у два рази випереджає Олександра Ткаченка в рейтингу кандидатів у мери Києва на майбутніх виборах. За чинного мера готові проголосувати 36,6% киян, які визначилися з вибором, а за представника «Слуги народу» - 18%.