В Україні до 2024 року хочуть вдвічі скоротити кількість дітей в інтернатах



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Міністерка пропонує на державному рівні сприяти розвитку сімейних форм виховання

Міністерство соціальної політики України визначає тему дитинства пріоритетною на 2020 рік. Про це міністр соціальної політики України Юлія Соколовська написала на своїй сторінці в Facebook.

«20 листопада міжнародна спільнота відзначає Всесвітній день дитини. Це свято ініційовано Організацією Об’єднаних Націй і співпадає із датою ухвалення двох важливих документів: Декларації прав дитини (1959 року) та Конвенції про права дитини (1989 року).

Серед іншого, йдеться про те, що кожна дитина має право на освіту, здоров’я і належну медичну допомогу, право на ім’я та громадянство. Кожна дитина має право зростати у турботливому родинному середовищі та бути захищеною від жорстокого поводження та насильства. Це повністю співпадає із філософією нашої команди, яка визначає тему дитинства пріоритетом Мінсоцполітики на 2020 рік. Це відображено у коштах, які ми заклали у Бюджет 2020, у законодавчих ініціативах, які ми подаємо на розгляд парламенту, а також у нашій головній меті – настільки сприяти розвитку сімейних форм виховання та допомагати сім’ям, щоб до 2024 року як мінімум вдвічі скоротити кількість дітей в інтернатах та запобігати їх потраплянню у інтернатні заклади взагалі!», - написала Юлія Соколовська.

Також міністр додала, що найближчим часом Мінсоцполітики представить підготовлені карти та моніторинги, щоб бути відкритішими, давати більше інформації суспільству та допомагати тим, хто цього потребує.

Соколовська нагадала, що Україна ратифікувала Конвенцію про права дитини 27 лютого 1991 року, таким чином, взявши на себе ряд зобов’язань. Сама Конвенція була створена 1989 року, і її називають світовою конституцією прав дитини.