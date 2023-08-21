Кличко показав автобуси, які столиця отримала від благодійників (фото)

Три карети швидкоï допомоги на базi Mercedes Sprinter українській столиці передало німецьке місто-партнер Гамбург

Київ отримав від українських благодійників три міських автобуси Mercedes Citaro та три карети швидкоï допомоги. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

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Три карети швидкоï допомоги на базi Mercedes Sprinter українській столиці передало німецьке місто-партнер Гамбург.

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«Сьогодні Київ отримав від українських благодійників 3 міських автобуси Mercedes Citaro. Їх придбала в Німеччині компанія «Київпассервіс» і подарувала місту. Ці автобуси у гарному технічному стані й вже незабаром вийдуть на маршрути Києва. Також нещодавно від німецького міста-партнера Гамбург українська столиця отримала три карети швидкоï допомоги на базi Mercedes Sprinter. Ці автівки особливі тим, що мають потужні двигуни та спарені ззаду колеса. А також великий салон для транспортування хворих. Машини вже дооснащують відповідно до наших вимог. І незабаром вони заступлять на чергування у столиці», – написав Віталій Кличко.

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Нагадаємо, загалом від початку широкомасштабної війни Київ залучив та отримав від європейських партнерів і благодійників в якості допомоги: 47 сучасних карет швидкої допомоги, 41 пожежний автомобіль та 82 міських автобуси.

Раніше повідомлялося, що Київ отримав другу партію вагонів метро з Польщі. Також столиця отримала у подарунок від Парижа десять генераторів.