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Кличко показав автобуси, які столиця отримала від благодійників (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кличко показав автобуси, які столиця отримала від благодійників (фото)
Київ отримав від українських благодійників три міських автобуси Mercedes Citaro
фото: Віталій Кличко/Телеграм

Три карети швидкоï допомоги на базi Mercedes Sprinter українській столиці передало німецьке місто-партнер Гамбург

Київ отримав від українських благодійників три міських автобуси Mercedes Citaro та три карети швидкоï допомоги. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Три карети швидкоï допомоги на базi Mercedes Sprinter українській столиці передало німецьке місто-партнер Гамбург.

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«Сьогодні Київ отримав від українських благодійників 3 міських автобуси Mercedes Citaro. Їх придбала в Німеччині компанія «Київпассервіс» і подарувала місту. Ці автобуси у гарному технічному стані й вже незабаром вийдуть на маршрути Києва. Також нещодавно від німецького міста-партнера Гамбург українська столиця отримала три карети швидкоï допомоги на базi Mercedes Sprinter. Ці автівки особливі тим, що мають потужні двигуни та спарені ззаду колеса. А також великий салон для транспортування хворих. Машини вже дооснащують відповідно до наших вимог. І незабаром вони заступлять на чергування у столиці», – написав Віталій Кличко.

 Нагадаємо, загалом від початку широкомасштабної війни Київ залучив та отримав від європейських партнерів і благодійників в якості допомоги: 47 сучасних карет швидкої допомоги, 41 пожежний автомобіль та 82 міських автобуси.

Раніше повідомлялося, що Київ отримав другу партію вагонів метро з Польщі. Також столиця отримала у подарунок від Парижа десять генераторів.

Теги: Віталій Кличко метро машини автомобіль місто столиця подарунок Київ

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