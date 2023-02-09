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Київ отримав у подарунок від Парижа десять генераторів (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Київ отримав у подарунок від Парижа десять генераторів (фото)
Анна Ідальго вдруге відвідала Київ від початку широкомасштабного вторгнення РФ
фото: Віталій Кличко

Під час візиту до Києва мер французької столиці оглянула одне з місць атаки російських дронів у центрі столиці

Мер Києва Віталій Кличко провів сьогодні зустріч з мером Парижа Анною Ідальго, яка прибула до Києва з робочим візитом. Від мерії Парижа в якості допомоги Київ отримав 10 генераторів. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Захоплююсь вашою сміливістю вдруге відвідати столицю України у воєнний час. Ми пам’ятаємо ваш перший візит, що відбувся у квітні 2022 року. І спасибі, що ви прибули не з пустими руками. Київ вдячний мерії Парижа за всю надану допомогу – як на території Французької Республіки українцям, які вимушено покинули свою країну, рятуючись від війни. Так і за гуманітарну допомогу, яку ви надсилали в Україну та Київ. І продовжуєте надсилати», – сказав Кличко.

Як зазначив очільник Києва, подаровані генератори будуть встановлені в пунктах обігріву столиці, а також в освітніх закладах, які працюють в умовах відключень електропостачання та опалення, пов’язаних із обстрілами російськими варварами об’єктів критичної інфраструктури Києва.

Кличко також зазначив, що важливим символом партнерства та щирої підтримки з боку французької столиці стала знакова подія, яка відбулася 22 березня 2022 року. Тоді міська рада Парижа одностайно проголосувала за надання місту Києву статусу почесного громадянства. Цією відзнакою, яку вперше присудили Києву, Париж підтвердив справжню дружбу зі столицею України, що виборює свою свободу.

«Цінним для нас є і вступ до Міжнародної Асоціації Мерів Франкомовних Міст (AIMF) у якості почесного спостерігача. Це відбулося завдяки особистій ініціативі пані Анн Ідальго, яка очолює Асоціацію. І Київ готовий долучитися до співпраці в майбутніх спільних проектах», – підкреслив мер Києва.

Віталій Кличко зауважив, що співпраця двох міст в економічній, культурній галузях та сфері впровадження технологій має велику перспективу. Після війни треба буде відбудовувати Київ та Україну. Мер Києва подякував Парижу за готовність допомагати в цьому.

«Сьогодні я йшла містом, яке вистояло. Київ чинить опір. Як і вся Україна. Вона протистоїть, незважаючи на холод, на бомбардування, незважаючи на обмеження, оплакуючи загиблих. І ми розділяємо цю тугу з вами, вшановуючи їх», – сказала мер Парижа Анн Ідальго, виступаючи в Київраді.

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Під час візиту до Києва мер французької столиці оглянула одне з місць атаки російських варварів у центрі столиці – зруйнований дроном-камікадзе 17 жовтня минулого року житловий будинок на вулиці Жилянський. Відвідає мер Парижа і одну зі спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням французької мови.

Також, під час виступу в сесійній залі Київради, Анн Ідальго зазначила, що наступного року в Парижі відбудуться Олімпійські та Паралімпійські ігри. І висловилась проти того, щоб російські спортсмени брали участь у спортивних змаганнях.

«Поки російські війська продовжуватимуть бомбардувати Україну, націлюватися на цивільне населення та інфраструктуру, поки російські солдати окупуватимуть українську територію, участь російських спортсменів у міжнародних змаганнях є неприйнятною. Це моє переконання як мера, як політичного лідера, як відданої європейки. Я не сумніваюся, що Міжнародний олімпійський комітет зможе підтримати цю позицію», – наголосила Анн Ідальго.

Як повідомлялося, сьогодні, 9 лютого, до Києва з робочим візитом прибула мер Парижа Анна Ідальго.

Теги: Віталій Кличко Париж опалення паралімпійські ігри російські спортсмени бомбардування Україна будинок населення подарунок

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