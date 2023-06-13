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Київ отримав другу партію вагонів метро з Польщі (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Київ отримав другу партію вагонів метро з Польщі (фото)
Перша партія з шести вагонів прибула до столиці наприкінці квітня
фото: Київський метрополітен

Поїзди метро потребують планових ремонтів, тому отримані вагони будуть використані як технічні донори

До столиці прибули ще шість вагонів від варшавського метрополітену. Наразі в загальній кількості метрополітен отримав 12 вагонів із 60. Про це повідомляє КП «Київський метрополітен».

«Для столичного метрополітену це відчутна підтримка від європейських колег, адже більша частина рухомого складу виготовлена за радянських часів. Як і будь-яка техніка, поїзди метро потребують планових ремонтів, тому отримані вагони будуть використані як технічні донори для заміни обладнання, вузлів і деталей наявного парку вагонів метрополітену при проведенні їх технічного обслуговування та ремонту», – зазначив начальник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський.

Київ отримав другу партію вагонів метро з Польщі (фото) фото 1
Київ отримав другу партію вагонів метро з Польщі (фото) фото 2
Київ отримав другу партію вагонів метро з Польщі (фото) фото 3

Нагадаємо, що варшавський метрополітен поетапно передає 60 вагонів серії 81-717 київському метрополітену. Перша партія з шести вагонів прибула до столиці наприкінці квітня. Загалом постачання всіх вагонів планується до кінця поточного року.

Нагадаємо, 18 травня депутати Київради прийняли рішення щодо перейменування двох діючих станцій метрополітену та одну проєктну зупинку столичної «підземки».

З 12 травня Київський метрополітен змінив інтервал руху поїздів.

Також Київрада вирішила, що станцію метро «Мінська» не будуть перейменовувати – натомість прикрасять кольорами історичного прапора Білорусі. 

До слова, Кличко показав, які вагони метро Польща передала Україні.

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Теги: Київ Польща метро

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