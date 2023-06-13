Київ отримав другу партію вагонів метро з Польщі (фото)

Поїзди метро потребують планових ремонтів, тому отримані вагони будуть використані як технічні донори

До столиці прибули ще шість вагонів від варшавського метрополітену. Наразі в загальній кількості метрополітен отримав 12 вагонів із 60. Про це повідомляє КП «Київський метрополітен».

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«Для столичного метрополітену це відчутна підтримка від європейських колег, адже більша частина рухомого складу виготовлена за радянських часів. Як і будь-яка техніка, поїзди метро потребують планових ремонтів, тому отримані вагони будуть використані як технічні донори для заміни обладнання, вузлів і деталей наявного парку вагонів метрополітену при проведенні їх технічного обслуговування та ремонту», – зазначив начальник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський.

Нагадаємо, що варшавський метрополітен поетапно передає 60 вагонів серії 81-717 київському метрополітену. Перша партія з шести вагонів прибула до столиці наприкінці квітня. Загалом постачання всіх вагонів планується до кінця поточного року.

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Нагадаємо, 18 травня депутати Київради прийняли рішення щодо перейменування двох діючих станцій метрополітену та одну проєктну зупинку столичної «підземки».

З 12 травня Київський метрополітен змінив інтервал руху поїздів.

Також Київрада вирішила, що станцію метро «Мінська» не будуть перейменовувати – натомість прикрасять кольорами історичного прапора Білорусі.

До слова, Кличко показав, які вагони метро Польща передала Україні.