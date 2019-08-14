Хто пропонував Богдану хабара? Кличко дав свідчення в НАБУ



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Раніше Андрій Богдан заявив про пропозицію йому якимись особами хабара в 20 мільйонів доларів, нібито від імені і в інтересах мера Києва Кличка

«Дивує одне: чому пан Богдан, юрист за фахом, не звернувся одразу до правоохоронних органів, а пішов з «яскравими» заявами на пресконференцію?» - підкреслив Кличко

Мер Києва Віталій Кличко в середу, 14 серпня, свідчив у НАБУ в кримінальному провадженні, яке відкрили за його зверненням.

Про це Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Провадження стосується публічної заяви керівника Офісу президента Андрія Богдана про пропозицію йому якимись особами хабара в 20 мільйонів доларів, нібито від імені і в інтересах Кличка.

«Подібні висловлювання керівника Офісу президента підлягають перевірці в рамках досудового розслідування, оскільки можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень. Дивує одне: чому пан Богдан, юрист за фахом, не звернувся одразу до правоохоронних органів, а пішов з «яскравими» заявами на пресконференцію?» - підкреслив Кличко.

«Я, як і все суспільство, хочемо знати: якщо таке трапилося насправді, хто звертався, від чийого імені і з якою пропозицією? Прізвища, суми, умови і чи отримала посадова особа неправомірну вигоду», - заявив мер Києва.

Інакше, наголосив Кличко, заява Богдана є брехливою і наклепницькою - абсолютно невідповідною рівню посади, яку він сьогодні обіймає.

«Переконаний, НАБУ розслідує оприлюднену інформацію і суспільство дізнається правду», - зазначив Кличко.

Раніше Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження за фактами, викладеними в заяві мера Києва Віталія Кличка щодо ймовірної пропозиції хабара главі Офісу президента Андрію Богдану.

Нагадаємо, 10 липня Віталій Кличко зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Тоді президент підтвердив чутки про розділення повноважень в управлінні столицею. Що він хоче назначити свого голову КМДА.

24 липня стало відомо, що Андрій Богдан вніс подання до Кабміну на звільнення Кличка.

А 26 липня Кличко на пресконференції заявив, що Андрій Богдан намагався йому нав'язати столичного забудовника Андрія Вавриша і гендиректора «1+1» Олександра Ткаченка для узгодження рішень.

30 липня на брифінгу Богдан розповів деталі своїх зустрічей з Кличком на Банковій. За його словами, мер Києва підтвердив йому, що не контролює Київську раду, є 2-3 «смотрящих», які мають групи депутатів.

Богдан також розповів про зустріч з юристом, який пропонував йому хабар у $20 млн.

Кличко назвав інформацію, оприлюднену Богданом, добіркою пліток і маніпулятивних домислів.