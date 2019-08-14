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    Суспільство

    Гройсман заявив, що Україні потрібен новий закон про столицю

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    Надіюсь, що новий ефективний закон про столицю буде напрацьований новим парламентом і урядом - Гройсман - Гройсман заявив, що Україні потрібен новий закон про столицю
    Надіюсь, що новий ефективний закон про столицю буде напрацьований новим парламентом і урядом - Гройсман

    У новому Законі про столицю мають бути чітко розписані повноцінні повноваження міського голови та конкретизовано, що таке місцеве самоврядування, - прем'єр

    Прем’єрміністр України Володимир Гройсман заявив, Україні потрібен новий закон про столицю України. Про це він сказав на засіданні уряду, повідомляє «Главком».

    За словами Гройсмана, у новому законі про столицю мають бути чітко розписані повноцінні повноваження міського голови та конкретизовано, що таке місцеве самоврядування.

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    Також Гройсман вважає, що у документі мають бути відображені і повноваження державної влади щодо столиці.

    «І цей баланс має забезпечити новий закон про столицю. Парламент, що відходить, це питання чомусь не ухвалив. Надіюсь, що в рамках реформи децентралізації новий ефективний закон про столицю буде напрацьований новим парламентом і урядом», - зазначив прем’єр.

    Як повідомлялося, Гройсман проводить засідання Кабінету міністрів.

    Також речник прем'єра повідомив, що уряд Гройсмана не збирається звільняти Кличка.

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