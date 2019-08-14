Гройсман заявив, що Україні потрібен новий закон про столицю



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Надіюсь, що новий ефективний закон про столицю буде напрацьований новим парламентом і урядом - Гройсман

У новому Законі про столицю мають бути чітко розписані повноцінні повноваження міського голови та конкретизовано, що таке місцеве самоврядування, - прем'єр

Прем’єрміністр України Володимир Гройсман заявив, Україні потрібен новий закон про столицю України. Про це він сказав на засіданні уряду, повідомляє «Главком».

За словами Гройсмана, у новому законі про столицю мають бути чітко розписані повноцінні повноваження міського голови та конкретизовано, що таке місцеве самоврядування.

Також Гройсман вважає, що у документі мають бути відображені і повноваження державної влади щодо столиці.

«І цей баланс має забезпечити новий закон про столицю. Парламент, що відходить, це питання чомусь не ухвалив. Надіюсь, що в рамках реформи децентралізації новий ефективний закон про столицю буде напрацьований новим парламентом і урядом», - зазначив прем’єр.

Як повідомлялося, Гройсман проводить засідання Кабінету міністрів.

Також речник прем'єра повідомив, що уряд Гройсмана не збирається звільняти Кличка.