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    Кличко показав, як у Києві ремонтують двори (відео)

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    Кличко показав, як у Києві ремонтують двори (відео)

    Цього року планують відремонтували 800 об’єктів

    Мер Києва Віталій Кличко показав, як у столиці ремонтують двори і міжквартальні проїзди. Відео він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

    «У столиці триває ремонт не тільки доріг, а й дворів і міжквартальних проїздів. На їх оновлення з бюджету міста цього року виділили майже півмільярда гривень. Перекладуть асфальт і впорядкують територію більше ніж на 800 об’єктах», - зазначив мер.

    «Сьогодні роботи в розпалі. Наприклад, в Дарницькому районі вже відремонтували 65 об’єктів із запланованих 84. Чимало київських дворів, зокрема на Троєщині, не ремонтували, відколи здали житлові будинки в експлуатацію», - підкреслив Кличко.

    Він також зазначив, що на ділянках, де мережі в аварійному стані, їх теж перекладають. 

    Як повідомлялося, цьогоріч на ремонт міжквартальних поїздів та прибудинкових територій із бюджету міста виділено понад 550 млн грн. Роботи завершено на 40% об’єктів в усіх районах столиці, зараз триває найбільш активна фаза виконання робіт.

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