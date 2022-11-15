Кличко повідомив про ще одне влучання російської ракети

Рашисти атакували Печерський район Києва

Окупанти вдруге за годину влучили ракетами по Печерському районі столиці. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Ще одне влучання в Печерському районі. Багатоповерхівка», - повідомив Кличко.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що під час повітряної тривоги сьогодні в день, 15 листопада, росіяни атакували столицю України Київ. Рашисти потрапили у житлові будинки.

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За інформацією КМВА над столицею збито чотири ракети. «Кияни, перебувайте в укриттях, наразі в столиці зафіксовано два вибухи! Інформація по жертвам та постраждалим уточнюється. Всі відповідні служби вже працюють. Попередньо збито 4 ракети!», – йдеться у повідомленні.

Також КМВА попросила мешканців столиці не публікувати фото та відео влучань.

Нагадаємо, пообіді 15 листопада в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Згодом у Києві та низці регіонів України пролунали вибухи. Як пишуть мешканці столиці, у соцмережах в місті стався приліт. Момент вибуху зафіксували користувачі соцмереж.