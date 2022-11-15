Атака на Київ: Кличко повідомив деталі обстрілу

Над столицею збито чотири ракети

Кличко: «У Печерському районі влучання в два житлових будинки»

Під час повітряної тривоги 15 листопада росіяни атакували столицю України Київ. Рашисти потрапили у житлові будинки, повідомив мер Києва Віталі Кличко.

«Атака на столицю. В Печерському районі влучання, за попередньою інформацією, в два житлових будинки. Кілька ракет збили ППО над Києвом. Медики і рятувальники на місці влучань. Більш детальна інформація згодом», – написав Кличко.

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За інформацією КМВА на столицею збито чотири ракети. «Кияни, перебувайте в укриттях, наразі в столиці зафіксовано два вибухи! Інформація по жертвам та постраждалим уточнюється. Всі відповідні служби вже працюють. Попередньо збито 4 ракети!», – йдеться у повідомленні.

Також КМВА попросила мешканців столиці не публікувати фото та відео влучань.

Нагадаємо, пообіді 15 листопада у Києві та низці регіонів України пролунали вибухи. Як пишуть мешканці столиці, у соцмережах в місті стався приліт. Момент вибуху зафіксували користувачі соцмереж.