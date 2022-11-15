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Масований удар по Україні: яка ситуація в регіонах (оновлюється)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Масований удар по Україні: яка ситуація в регіонах (оновлюється)
Українці, перебувайте в укриттях! 
фото з соцмереж

У кількох регіонах працює ППО 

Удень, 15 листопада, рашисти завдали масованого ракетного удару по Україні. Наразі вже відомо про прильоти в Києві, в кількох областях працює протиповітряна оборона.

Львівщина та Івано-Франківська область

Вибухи у Львові підтвердив мер Андрій Садовий.  

Станом на 16.09 про вибухи повідомляють мешканці Львівської та Івано-Франківської областей.

Рівненщина 

16.08. На Рівненщині також чутні вибухи.

Київ 

О 16.06 стало відомо про повторні вибухи в Києві, мер Києва підтвердив влучання в ще одну багатоповерхівку на Печерську.

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16.05. Стало відомо про вибухи в Харкові.

16.05. У Києві рашисти влучили в житлові будинки, наразі на місці працюють рятувальники.

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Одещина

Станом на 16 годину стало відомо про ймовірні прильоти на Одещині. Про це повідомили місцеві мешканці.

Сумщина 

На Сумщині, у Роменському районі, наші захисники збили ворожу ракету, інформує Сумська ОВА.

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Миколаївщина 

Станом на 15.55 відомо про роботу наших сил протиповітряної оборони на Дніпропетровщині.

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім попереджує: рашисти запустили третю хвилю ракет.

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Очільник Миколаївщини Віталій Кім також відреагував на ракетні удари. 

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Увага! Не фотографуйте та не викладайте в мережу фото/відео ракетних влучань та роботи сил ППО! Не працюйте на ворога! Не допомагайте йому нищити нас і нашу країну! 

Станом на 15.52 стало відомо про роботу ППО на Житомирщині.

Крім того, ППО працює на Одещині, Чернігівщині, Вінниччині та Полтавщині.

У Кривому Розі місцеві мешканці повідомили про вибухи.

Нагадаємо, пообіді 15 листопада у Києві та низці регіонів України пролунали вибухи.  Як пишуть мешканці столиці, у соцмережах в місті стався приліт. Момент вибуху зафіксували користувачі соцмереж.

Як стало відомо, рашисти запустили десятки ракет із Чорного моря та Астрахані/Волгодонська.

Теги: відео рашисти обстріл

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