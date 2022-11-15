Масований удар по Україні: яка ситуація в регіонах (оновлюється)

У кількох регіонах працює ППО

Удень, 15 листопада, рашисти завдали масованого ракетного удару по Україні. Наразі вже відомо про прильоти в Києві, в кількох областях працює протиповітряна оборона.

Львівщина та Івано-Франківська область

Вибухи у Львові підтвердив мер Андрій Садовий.

Станом на 16.09 про вибухи повідомляють мешканці Львівської та Івано-Франківської областей.

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Рівненщина

16.08. На Рівненщині також чутні вибухи.

Київ

О 16.06 стало відомо про повторні вибухи в Києві, мер Києва підтвердив влучання в ще одну багатоповерхівку на Печерську.

16.05. Стало відомо про вибухи в Харкові.

16.05. У Києві рашисти влучили в житлові будинки, наразі на місці працюють рятувальники.

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Одещина

Станом на 16 годину стало відомо про ймовірні прильоти на Одещині. Про це повідомили місцеві мешканці.

Сумщина

На Сумщині, у Роменському районі, наші захисники збили ворожу ракету, інформує Сумська ОВА.

Миколаївщина

Станом на 15.55 відомо про роботу наших сил протиповітряної оборони на Дніпропетровщині.

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім попереджує: рашисти запустили третю хвилю ракет.

Очільник Миколаївщини Віталій Кім також відреагував на ракетні удари.

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Увага! Не фотографуйте та не викладайте в мережу фото/відео ракетних влучань та роботи сил ППО! Не працюйте на ворога! Не допомагайте йому нищити нас і нашу країну!

Станом на 15.52 стало відомо про роботу ППО на Житомирщині.

Крім того, ППО працює на Одещині, Чернігівщині, Вінниччині та Полтавщині.

У Кривому Розі місцеві мешканці повідомили про вибухи.

Нагадаємо, пообіді 15 листопада у Києві та низці регіонів України пролунали вибухи. Як пишуть мешканці столиці, у соцмережах в місті стався приліт. Момент вибуху зафіксували користувачі соцмереж.

Як стало відомо, рашисти запустили десятки ракет із Чорного моря та Астрахані/Волгодонська.