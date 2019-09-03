Кличко привітав зняття недоторканності: нардепи не мають бути особливою кастою



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Мер Києва Віталій Кличко підтримує зняття недоторканності з нардепів Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Віталій Кличко зазначив, що нардепи не повинні ховатися за недоторканністю

Депутати повинні мати такі ж права, як і звичайні громадяни України, а не бути особливою кастою. Про це заявив в коментарі журналістам мер Києва Віталій Кличко.

«Верховна Рада зняла недоторканність з народних депутатів України. Я вітаю це рішення. Адже не таємниця, що багато людей ішли в парламент, аби лобіювати свої інтереси, захищати свій бізнес, ховаючись за депутатською недоторканністю, - сказав мер. - Депутати повинні мати такі ж права, як і звичайні громадяни України, а не бути особливою кастою».

Він зазначив, що українці вже давно вимагали зняти недоторканність з народних депутатів.

«Люди, які йдуть в парламент, повинні захищати не свій бізнес, а інтереси людей, які їх обрали», - додав Кличко.

Нагадаємо, народні депутати на засіданні у вівторок, 3 вересня, проголосували за зняття депутатської недоторканності (із 2020 року. - ред.).

Підтримали відповідне рішення 373 нардепи (зокрема, 252 - із фракції «Слуга народу», 33 - позафракційні, 24 - із фракції «Європейська солідарність», 23 - із фракції «Батьківщина», 22 - депутатська група «За майбутнє», 19 - із фракції «Голос»).

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