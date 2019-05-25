Кличко пробігся ранковим Києвом (відео)



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Мер Києва Віталій Кличко на Алеї художників

Мер привітав киян і гостей міста з Днем Києва

Сьогодні, 25 травня, вранці мер столиці Віталій Кличко зробив ранкову пробіжку містом і привітав усіх із Днем Києва.

Відео він виклав на своїй сторінці у Facebook.

«Пробігся ранковим Києвом! Оглянув і наші нові об’єкти. З Днем міста всіх!» - написав мер.

Зокрема, він побував на Алеї художників.

Також Кличко повідомив, що сьогодні буде відкрито пішохідно-велосипедний міст. Він сподівається, що цей міст приверне увагу багатьох туристів.

Нагадаємо, у суботу і неділю, 25 і 26 травня, столиця святку День Києва. На киян та гостей міста чекає захоплююча програма.

Звертаємо увагу, що під час святкування Дня Києва та Дня столиці 25 та 26 травня передбачено тимчасове обмеження руху транспорту низкою вулиць.