Столиця святкує День Києва: які заходи чекають на киян та гостей міста



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Святкування триватимуть два дні

У суботу і неділю, 25 і 26 травня, столиця святку День Києва. На киян та гостей міста чекає захоплююча програма. Про це повідомляє Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації.

Програма заходів

з 20 по 26 травня триватиме четвертий міжнародний фестиваль сучасного мистецтва Kyiv Art Week. Тема цьогорічного фестивалю: «Це не змагання». Тематичні інсталяції та спецпроекти художників можна буде побачити у різноманітних арт-локаціях столиці.

25 травня Парк Київська Русь, що під Києвом, запрошує поринути у давні часита відсвяткувати День Києва так, як це робили наші предки;

25 та 26 травня відбудеться благодійний Кураж Базар у 19 павільоні ВДНГ, де продавцями речей стануть справжні зірки.

25 та 26 травня 2019 відбудеться святкова програма заходів на Контрактовій площі. Програма включатиме:

концерти популярних виконавців під відкритим небом: Андрія Бойко, Деніса Реконвальда, Аліси Тарабарової, DZIDZIO, Гайтани, Асії Ахат. Зіркою заходу стане концерт відомого французького музиканта Дідьє Маруані у супроводі симфонічного оркестру та хору Національної оперети України;

Київський бал;

масштабний танцювальний флеш-моб, під час якого більше тисячі танцівників виконають українську «польку»;

дитячі розваги, спортивні заходи, різноманітні майстер-класи;

25-26 травня відбудеться фестиваль архітектури для дітей Archikidz Festival у Галереї мистецтв «Лавра». На майстер-класі «Велика архітектурна майстерня», діти віком від 7 до 12 років під керівництвом професійних архітекторів упродовж 3,5 годин будуть створювати масштабну проектну роботу «Об’єднані містом»;

26 травня відбудеться відкриття пішохідно-велосипедного мосту, який обіцяє стати новою туристичною атракцією та з’єднає два туристичних маршрути - парк Володимирська гiрка та Арку дружби народiв - i буде служити виключно для пiшоходiв та велосипедiстiв;

26 травня на Майдані Незалежності відбудеться 27-й Пробіг під каштанами.Взяти участь у спортивно-благодійній акції можуть усі охочі, онлайн-реєстрація відкрита до 22 травня;

26 травня відбудеться фестиваль Martini food love на Платформа арт-завод. Фестиваль Martini food love це «гастрономічний лунапарк смачних розваг», найбільш італійський фудкорт у місті та музика від Masterskaya;

26 травня відбудеться найгучніша концертна подія цієї весни – концерт гурту «Океан Ельзи» на ВДНГ.

Раніше повідомлялося, що 25 та 26 травня на киян та гостей міста чекає велика святкова програма, яка нараховує 26 заходів різноманітної тематики. Центральною подією святкування Дня Києва стане великий концерт на Контрактовій площі легендарного гурту «Space» Дідьє Маруані у супроводі симфонічного оркестру.

Звертаємо увагу, що під час святкування Дня Києва та Дня столиці 25 та 26 травня передбачено тимчасове обмеження руху транспорту низкою вулиць.