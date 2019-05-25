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    У Києві стартували міжнародні велозмагання: які вулиці перекрито (відео)

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    У Києві стартували міжнародні велозмагання: які вулиці перекрито (відео)

    У масштабних змаганнях беруть участь професіонали серед чоловікі і жінок, а також любителі

    Сьогодні, 25 травня, у Києві проходять міжнародні змагання з велосипедного спорту «RACE HORIZON PARK».

    У зв’язку з цим у центрі Києва перекрили частину доріг, а на Хрещатику зібралися десятки велосипедистів. Серед них спортсмени та любителі з усієї України та інших країн світу. Змагання проводяться з нагоди Дня Києва.

    У масштабних змаганнях беруть участь професіонали серед чоловіків, жінок, а також любителі в велосипедному спорті.

    «RACE HORIZON PARK» триватиме до 17:30.

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    Гонка пройде за маршрутом: від вулиці Михайлівській по вулиці Хрещатик - бульвар Тараса Шевченка - площа Перемоги - проспект Перемоги - розворот перед Шулявським шляхопроводом - проспект Перемоги - площа Перемоги - бульвар Тараса Шевченка - вулиця Хрещатик.

    В цілому, довжина маршруту становить 13 кілометрів, чоловіки проїдуть 10 кіл, жінки подолають дистанцію в 107 кілометрів.

    Як повідомлялося, сьогодні з 05:30 до 17:30 під час змагань обмежено рух транспорту за маршрутом: площа Перемоги – просп. Перемоги – розворот біля станції метро «Шулявська» – просп. Перемоги – площа Перемоги.

    Перекриття транспортного руху передбачено також:

    • 25 травня з 05:30 до 17:30 – вул. Хрещатик – б-р Тараса Шевченка; 
    • 26 травня з 09:30 до 16:00 – вул. Миколи Грінченка – вул. Кіровоградська – просп. Валерія Лобановського – вул. Андрія Головка – вул. Солом’янська – вул. Протасів Яр – вул. Миколи Грінченка (старт-фініш біля будинку № 28 на вул. Солом’янська).

    25 та 26 травня у зв’язку із проведенням міжнародних змагань з велосипедного спорту «Race Horizon Park» вносяться тимчасові зміни в роботу громадського транспорту.

    25 травня з 05:30 орієнтовно до 17:30 рух організовується:

    • автобусів маршруту № 2 – від вул. Булгакова до просп. Перемоги за власним маршрутом, далі – вул. Гарматна – б-р Вацлава Гавела – далі за власним маршрутом;
    • автобусів маршруту № 24 – від Національного музею Історії України у Другій світовій війні до Софійської площі;
    • автобусів маршруту № 114 – від вул. Милославської до Софійської площі;
    • автобусів маршруту № 118 – від ст. м. «Чернігівська» до ст. м. «Палац Спорту;
    • тролейбусів маршрутів №№ 5, 7 – відповідно від вул. Білицької та вул. Чорнобильської до ст. м. «Нивки»;
    • тролейбусів маршруту № 8 – від вул. Смілянської до залізничного вокзалу «Південний»;
    • тролейбусів маршруту № 17 – від пл. Космонавтів до залізничного вокзалу «Південний».

    26 травня з 06:00 орієнтовно до 17:00:

    • рух автобусів маршрутів №№ 5, 19 тимчасово призупиняється;
    • рух автобусів маршруту № 12 організовується від залізничного вокзалу «Південний» до вул. Механізаторів за власним маршрутом, далі вул. Солом’янська – вул. Волгоградська;
    • рух тролейбусів маршруту № 40 організовується від вул. Кадетський Гай до Залізничного масиву;
    • рух тролейбусів маршруту № 42Д організовується від зал. ст. «Київ-Волинський» до Севастопольської площі.
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