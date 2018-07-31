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    Думки вголос

    Ремонтні роботи у Києві: не бордюри міняти слід, а спершу варто заасфальтувати ями у дворах

    • Ігор Ляшенко

      Видавець

    • Розсилка
    Ремонтні роботи у Києві: не бордюри міняти слід, а спершу варто заасфальтувати ями у дворах

    Влада багато говорять про погані дороги, але практично всі ми стикаємося з проблемою руху просто виходячи з під'їзду

    Мовою оригіналу

    Во многих районах Киева идут ремонты дорог и почему-то интенсивно заменяются бордюры. Десятилетиями служившие бетонные убирают, ставят новые гранитные, с острыми краями, которые пугают привыкших заезжать на бордюр автомобилистов. Я лично этот процесс наблюдал на Березняках, а вот сейчас за развязки по проспекту Бажана взялись. На Борщаговке тоже бордюры меняли.

    Возник вопрос, зачем? Нормальные бровки были, целые. Их замена уж точно не приоритетная задача по дорожным ремонтам в Киеве. Естественно, сразу возник вопрос, а не пахнет ли тут злоупотреблениями? Кто там у нас хозяин завода по производству дорожных бордюров? Ведь на строительных работах взятки, откаты, да и просто хороший заказ другу-знакомому обычное дело. Там более, когда возникают такие вот совершенно неочевидные работы. Ну и, понятно, нет никакой внятной информации от городских властей, в чем же состоит такая острая необходимость замены бордюрного камня.

    А я, если бы планировал бюджет, выделяемый на дорожные работы, выбрал бы совсем другой приоритет. Вместо дорогостоящей, но не нужной укладки бордюра, я бы предложил потратить деньги на повсеместный текущий ремонт и ликвидацию ям на всех придомовых и внутриквартальных проездах Украины.

    Власти много говорят о плохих дорогах, о намерении тратить на их ремонт миллиарды, в то время, как практически все мы (миллионы людей) сталкиваемся с проблемой движения просто выходя из подъезда. По большинству дворов, переулков невозможно ходить без ежеминутного унижения. Это касается и Киева, и любого другого города.

    И не обязательно нужен капитальный дорогой ремонт, который невозможно сделать сразу и везде. Нужен именно текущий, чтобы как минимум люди не месили грязь и не ломали ноги во дворах. Эту задачу можно выполнить за один год. Она реалистична по деньгам. Вот примерный расчет стоимости.

    В Украине около 80 тысяч многоквартирных домов.

    Средний (достаточный) объем работ возле одного дома – 300 кв.м (70-80 погонных метров).

    Стоимость работ сейчас примерно 400 грн за кв. м. Это хорошая качественная ликвидация ям и укладка асфальта.

    Итого. 80 000 х 300 х 400 = 9,6 млрд грн (370 млн долл) Одна десятая часть – это Киев. То есть, для Киева достаточно 1 млрд грн. И даже меньше, потому что немалую часть работ уже сделали, и проблема не так остра. Но и по Киеву я не понимаю, почему не сделали ремонт проездов везде?

    Итак, 10 млрд грн – такова максимальная стоимость программы по всей Украине. (Скорее всего, гораздо меньше, так как я брал данные по высокой планке объемов. Но, конечно, без учета коррупционного фактора.)

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    Для сравнения. В этом году бюджет на межгородские дороги – 45,7 млрд грн. Реализация в полной мере программы – это +25% к общим расходам бюджета на дорожное хозяйство. (В рамках сведенного бюджета – значительно меньше, т.к. расходы на дороги и улицы заложены еще и во всех местных бюджетах.)

    Знатоки бюджетных процедур, конечно, скажут, что междомовые и межквартальные проезды – это забота местных властей и государственная власть тут ни при чем. Но я отвечу, что организация этого процесса, комплексный подход, контроль, даже перераспределение средств – этот как раз общегосударственная забота.

    Сделав за год этот объем работ, можно реально улучшить качество коммуникаций для миллионов людей и далее планировать капитальные ремонты (с перепланировкой, ремонтами бордюров, канализаций, ливнестоков, парковками, газонами и пр.)

    А мы бордюры меняем. Бордюры подождут.

    Джерело: Сегодня

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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