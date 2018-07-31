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    Новини

    Вулицю у центрі Києва закриють на невизначений час

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    Вулицю у центрі Києва закриють на невизначений час

    На вулиці Леонтовича розпочинаються роботи із капітального ремонту

    Із 1 серпня рух транспорту на вул. Леонтовича у Шевченківському районі Києва буде закрито у зв’язку із капітальним ремонтом. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

    «Із 06:00 1 серпня у зв’язку із виконанням робіт із капітального ремонту буде закрито рух транспорту на вул. Леонтовича», - йдеться в повідомленні.

    «Київавтодор» просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт, та обирати інші маршрути руху.

    Як повідомлялося, на вулиці Рейтарській у Шевченківському районі Києва буде частково обмежено рух транспорту до 12 серпня 2018 року.

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