Вулицю у центрі Києва закриють на невизначений час



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На вулиці Леонтовича розпочинаються роботи із капітального ремонту

Із 1 серпня рух транспорту на вул. Леонтовича у Шевченківському районі Києва буде закрито у зв’язку із капітальним ремонтом. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

«Із 06:00 1 серпня у зв’язку із виконанням робіт із капітального ремонту буде закрито рух транспорту на вул. Леонтовича», - йдеться в повідомленні.

«Київавтодор» просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт, та обирати інші маршрути руху.

Як повідомлялося, на вулиці Рейтарській у Шевченківському районі Києва буде частково обмежено рух транспорту до 12 серпня 2018 року.