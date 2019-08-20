Кличко розповів, кому не подобається новий Пішохідно-велосипедний міст



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Володимир і Віталій Кличко на відкритті Пішохідно-велосипедного мосту у Києві

З мухи зробили слона, - заявив мер столиці щодо нової «напасті» на мосту

Новий пішохідно-велосипедний міст, що з’єднує Володимирську гірку та Арку дружби народів, подобається всім киянам та українцям, за виключенням опонентів Віталія Кличка, який ініціював зведення цього туристичного об‘єкту. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Цей міст подобається кожній людині, яка там побувала, але не подобається моїм опонентам. І «міст Кличка» вже став елементом політичної боротьби проти мене, - сказав мер Києва. - От зараз вже підкинули нову інформацію - мухи там! Як могли завестися мухи в склі? - Не знаю. Побачили комах з нижньої частини скла і вже така сенсація! Можу сказати одне – з мухи зробили слона», - пожартував Кличко.

Він звернувся до киян та всіх українців, аби за можливості вони відвідали пішохідний міст та оцінили красу цього туристичного об’єкту та вигляду, що відкривається з нього на Дніпро. «Я переконаний, що від мосту ви будете під великим враженням. І дуже добре, що такі об’єкти в столиці з’являються. Я робитиму все можливе, щоб гарних туристичних об’єктів в місті ставало все більше! Щодня десятки тисяч киян приходять на пішохідний міст. Це відповідь на питання, потрібен він був чи ні», - наголосив мер Києва.

Він вкотре спростував інформацію, що проект пішохідно-велосипедного мосту нібито був поцуплений та що на його будівництві були вкрадені кошти.

Також мер назвав неправдою інформацію, що ЮНЕСКО начебто була проти будівництва мосту.