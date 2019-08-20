Гендиректор медіахолдингу 1+1 media звільнився з посади і вийшов з бізнесу
Ткаченко був обраний народним депутатом Верховної Ради і не може суміщати цю діяльність з роботою у виконавчому органі - пресслужба
Гендиректор медіахолдингу 1+1 media Олександр Ткаченко звільнився з займаної посади у зв’язку з обранням народним депутатом, але залишиться почесним президентом компанії.
Про це йдеться у коментарі Ткаченка Ліга.net
Зазначається, що Ткаченко був обраний народним депутатом Верховної Ради і не може суміщати цю діяльність з роботою у виконавчому органі.
«16-го серпня Наглядовою радою було розглянуто його заяву та прийнято рішення про звільнення з посади», - йдеться у повідомленні пресслужби телеканалу «1+1».
За словами Ткаченка, свої 5% у «плюсах» він продає інвестиційній компанії.
«Є хороша компанія, нарешті буду при грошах», - зазначив новообраний нардеп.
Ткаченко каже, що інший бізнес передав в управління юридичній компанії, назви якої не уточнив. Він також додав, що журналісти, які володіють частками холдингу і стали депутатами, теж збираються продавати свої частки в компанії.
Новим гендиректором ТОВ ТРК «Студія 1+1» з 19 серпня призначений В'ячеслав Мієнко.
Як повідомлялося, Олександр Ткаченко обраний народним депутатом від партії «Слуга народу». Він пройшов по списку, де був під 9 номером.
Нагадаємо, команда Зеленського розглядає Ткаченка як одного з двох кандидатів на посаду голови КМДА.
Ткаченко також допустив, що може балотуватися в мери Києва. За його словами, питання не в тому, хоче він балотуватися чи не хоче, а в тому, «що у Києві ми маємо кризу і п'ять років втрачених можливостей».
Офіс президента Володимира Зеленського домагається звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської держадміністрації – чи через подання Кабінету міністрів, чи через відставку Кличка, який одночасно очолює Київраду.
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