Гендиректор медіахолдингу 1+1 media звільнився з посади і вийшов з бізнесу



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За словами Ткаченка, свої 5% у «плюсах» він продає інвестиційній компанії

Ткаченко був обраний народним депутатом Верховної Ради і не може суміщати цю діяльність з роботою у виконавчому органі - пресслужба

Гендиректор медіахолдингу 1+1 media Олександр Ткаченко звільнився з займаної посади у зв’язку з обранням народним депутатом, але залишиться почесним президентом компанії.

Про це йдеться у коментарі Ткаченка Ліга.net

Зазначається, що Ткаченко був обраний народним депутатом Верховної Ради і не може суміщати цю діяльність з роботою у виконавчому органі.

«16-го серпня Наглядовою радою було розглянуто його заяву та прийнято рішення про звільнення з посади», - йдеться у повідомленні пресслужби телеканалу «1+1».

За словами Ткаченка, свої 5% у «плюсах» він продає інвестиційній компанії.

«Є хороша компанія, нарешті буду при грошах», - зазначив новообраний нардеп.

Ткаченко каже, що інший бізнес передав в управління юридичній компанії, назви якої не уточнив. Він також додав, що журналісти, які володіють частками холдингу і стали депутатами, теж збираються продавати свої частки в компанії.

Новим гендиректором ТОВ ТРК «Студія 1+1» з 19 серпня призначений В'ячеслав Мієнко.

Як повідомлялося, Олександр Ткаченко обраний народним депутатом від партії «Слуга народу». Він пройшов по списку, де був під 9 номером.

Нагадаємо, команда Зеленського розглядає Ткаченка як одного з двох кандидатів на посаду голови КМДА.

Ткаченко також допустив, що може балотуватися в мери Києва. За його словами, питання не в тому, хоче він балотуватися чи не хоче, а в тому, «що у Києві ми маємо кризу і п'ять років втрачених можливостей».

Офіс президента Володимира Зеленського домагається звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської держадміністрації – чи через подання Кабінету міністрів, чи через відставку Кличка, який одночасно очолює Київраду.

Голова Офісу президента Андрій Богдан заявив, що його намагалися підкупити в інтересах Кличка.

Віталій Кличко звернувся до Національного антикорупційного бюро з проханням відкрити кримінальне провадження за цим фактом і перевірити твердження Богдана.