Ремонт Борщагівського шляхопроводу: що зроблено за два місяці (фоторепортаж)



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Облаштування трамвайного полотна на Борщагівському шляхопроводі Фото: Сергій Гринкевич, Facebook

Всі сили спрямовані на облаштування трамвайного полотна

На Борщагівському шляхопроводі майже два місяці тривають ремонтні роботи.

На сьогодні там готове більше половини монолітної основи трамвайної колії, змонтовано половину рейкового полотна, замінені аварійні балки трамвайної частини шляхопроводу. Про це повідомив блогер Сергій Гринкевич на своїй сторінці у Facebook.

«Після двох місяців робіт на шляхопроводі все більше стає видно, що плани пустити трамвай до кінця вересня дуже навіть реальні», - зазначив він.

За його словами, наразі для прискорення робіт всі сили спрямовані на облаштування трамвайного полотна,

На прольотах шляхопроводу в'яжуть арматурні каркаси і заливають бетон.

Під мостом виконують підготовчі роботи. Бетонні конструкції очистили від бетону, який відшаровувався, а також підготували під відновлення і зміцнення.

Нагадаємо, з 22 червня розпочато капітальний ремонт Борщагівського шляхопроводу. Першим етапом робіт буде ремонт трамвайного полотна, тротуарів та проїзної частини у напрямку центру міста, який планується завершити до кінця поточного року. Варто зазначити, що ремонтні роботи по трамвайному полотну – це першочергова задача, аби якнайшвидше відновити рух трамваїв. З початком нового дорожньо-будівельного сезону 2020 року буде розпочато другий етап робіт – ремонт проїзної частини і тротуарів у напрямку Кільцевої дороги.

А в соцмережі показали жахливий стан мосту, який відкрився після початку ремонту.

Мер Києва Віталій Кличко 8 серпня повідомляв, що ремонт Борщагівського шляхопроводу триває за графіком.

Як розповів мер в інтерв’ю «Главкому», у столиці 75 мостів знаходяться в передаварійному стані.