Стало відомо, за чиї кошти зводяться нові сходи від Андріївської церкви до Алеї художників (відео)



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Будівництво нових сходів від Андріївської церкви до Алеї художників Фото: пресслужба мера Києва

Віталій Кличко опублікував відео, як тривають роботи зі зведення нового об’єкту

Нові сходи від Андріївської церкви до Алеї художників на Володимирській гірці місто будує за кошти меценатів. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Мер також опублікував відео, як тривають роботи зі зведення нового об’єкту.

«Сьогодні зранку навідався на Володимирську гірку, оглянув як триває будівництво нових сходів від Андріївської церкви до Алеї художників і парку «Володимирська гірка». Це буде ще один дуже гарний об’єкт на нашому великому туристичному маршруті в історичному центрі Києва», - зазначив Кличко.

«Створює нову привабливу локацію місто в співпраці і за підтримки меценатів. Я вдячний небайдужим бізнесменам, які люблять Київ і долучаються до втілення змін у ньому!» - сказав мер.

За його словами, кошти на будівництво нового туристичного об’єкту надала компанія Dragon Capital. Кличко подякував генеральному директору компанії за таку підтримку міста.

«Я дуже радий інвестувати в Київ. Це – прекрасне місто. Я тут мешкаю вже більше 20 років, хоча народився в Чехії. Київ дуже швидко розвивається. І я вважаю, що скоро це буде одне з найкрасивіших міст Європи», - сказав генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала.