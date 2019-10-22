Спроба №3: Кличко скликає засідання Київради



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Мер столиці Віталій Кличко сподівається, що засідання Київради відбудеться

Засідання призначено на 24 жовтня

Мер Києва Віталій Кличко за зверненням депутатів Київради скликав на 24 жовтня сесійне засідання Київської міської ради.

Про це повідомляє пресслужба столичного голови.

«Це добре, що депутати зрозуміли свою відповідальність перед киянами, які їх обрали. І я сподіваюся, що засідання відбудеться і ми ухвалимо надзвичайно важливі для життєзабезпечення столиці питання. Адже йдеться про критично необхідне коригування бюджету міста, від якого залежить і виплата зарплати столичним транспортникам, і надбавки освітянам, і кошти на підготовку житлово-комунального господарства до опалювального сезону, і про чимало інших соціальних питань», - наголосив мер.

Він також нагадав, що депутати повинні працювати, аби належно підготувати і ухвалити бюджет столиці на наступний рік.

«Я знаю, що у деяких депутатів є політичні мотиви дестабілізувати роботу Київради. Але ж треба думати не про особисті амбіції, інтереси чи політичні ігрища. Треба усвідомлювати свою відповідальність перед киянами, відповідальність за ті процеси, що відбуваються в столиці. За життєзабезпечення нашого міста. Це сьогодні - головне», - підкреслив Кличко.

Нагадаємо, 12 вересня пленарне засідання Київради не зібрало кворуму. Кличко ініціював дострокове припинення повноважень Київради.

19 вересня Київрада знову не зібрала кворум для проведення чергової сесії, і Кличко звернувся до Верховної ради України щодо розпуску Київради VIII скликання.