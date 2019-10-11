Ткаченко назвав Кличка «хріновим менеджером»



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Олександр Ткаченк подав до НАЗК декларацію як кандидат на посаду глави Київської міської державної адміністрації.

Олександр Ткаченко готовий очолити місто перед опалювальним сезоном

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Ткаченко, який претендує на посаду голови Київської міської держадміністрації, вважає, що мер Києва Віталій Кличко не вміє керувати містом.

Про це він сказав в інтерв’ю LB.ua.

«У місті зараз патова ситуація з точки зору влади. Київрада не збирається. Певною мірою це недовіра по відношенню до Кличка, оскільки солідна частина депутатів представляє його фракцію», - сказав Ткаченко.

«Друга історія - рухи, які робить Кличко і останнім часом, і протягом п'яти років, говорять про те, що розуміння того, як керувати містом, у нього немає. Він великий спортсмен, але хріновий менеджер міста», - вважає нардеп.

На запитання, чи не боїться він очолити місто напередодні зимового сезону з усіма супутніми викликами, Ткаченко сказав: «Я розумію виклики. Також знаю, що є досить прості, швидкі та ефективні рішення. В опалювальному сезоні немає нічого драматичного. Якщо є політична воля і немає бажання красти, в принципі, все вирішується».

Нагадаємо, 4 вересня новий Кабмін погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації і звернувся з відповідним поданням до Офісу президента.

Віталій Кличко позивається до Кабінету міністрів, прем’єр-міністра Олексія Гончарука й керівника Офісу президента Андрія Богдана через рішення про звільнення його з посади голови Київської міської держадміністрації.

Народні депутати 3 жовтня підтримали у першому читанні за основу проєкт Закону про місто Київ - столицю України авторства групи народних депутатів із фракції «Слуга народу» на чолі з Олександром Ткаченком.

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що цей законопроєкт про столицю недолугий і спрямований проти киян.

7 жовтня стало відомо, що Олександр Ткаченко подав декларацію в НАЗК як кандидат на посаду голови Київської міської державної адміністрації.

Ексдепутат та журналіст Сергій Лещенко повідомив, що Ткаченко 9 жовтня може бути призначений головою КМДА. Проте, цього не сталося. Глава уряду Олексій Гончарук повідомив, що до Кабінету міністрів не надходило подання на призначення Ткаченка головою КМДА.