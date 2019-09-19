Кличко звернувся до парламенту щодо розпуску Київради



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Віталій Кличко зазначив, що сьогодні необхідно ухвалювати важливі для столиці і киян рішення - і щодо соціальних виплат, зарплат транспортникам, надбавок освітянам

Київрада знову не зібрала кворум для проведення чергової сесії

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Верховної ради України щодо розпуску Київради VIII скликання.

Про це він заявив після того, як Київрада знову не зібрала кворум для проведення чергової сесії.

«Нагадаю, у вівторок, під час консультацій з лідерами всіх фракцій Київради, ми домовилися про проведення сесії сьогодні. Всі говорили про готовність зібратися заради розв’язання гострих питань для міста», - сказав Кличко.

Мер зазначив, що сьогодні необхідно ухвалювати важливі для столиці і киян рішення - і щодо соціальних виплат, зарплат транспортникам, надбавок освітянам.

«Також ми на порозі опалювального сезону і є невідкладні питання підготовки до нього. Треба працювати і над бюджетом Києва на наступний рік. Це ті питання, що необхідно вирішувати невідкладно! Але все робиться для дестабілізації ситуації в столиці. В результаті ж страждатимуть кияни! І це мене хвилює більше всього», - наголосив Кличко.

Очільник столиці підкреслив, що кожного депутата на його окрузі виборці повинні спитати як він працював і чиї інтереси ставив над інтересами киян.

«Депутати повинні нести відповідальність перед людьми, які їх обирали! А не керуватися політичною кон’юнктурою і особистими інтересами. Сьогодні бачимо, що в залі немає кворуму. Тобто працювати готові таки не всі, - сказав мер. - Тому я звертаюся до парламенту щодо розпуску Київради VIII скликання і призначення дострокових виборів у Києві! І нехай тепер депутати ідуть і розказують киянам як вони працювали. І чому думають, що їх оберуть знову!», - наголосив Кличко.