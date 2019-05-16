Кличко сподівається за декілька років створити Київську агломерацію



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Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з членами групи фахового огляду Ради Європи з питань врядування у містах-метрополіях

Столична влада замовила в Офісу Ради Європи в Україні фаховий огляд щодо створення Київської агломерації

Мер Києва Віталій Кличко обговорив з членами групи фахового огляду Ради Європи з питань врядування у містах-метрополіях тему створення Київської агломерації та подякував за проведену офісом Ради Європи роботу. Про це повідомляє прес-служба міського голови.

Мер нагадав, що столична влада спільно з Асоціацією міст України замовила в Офісу Ради Європи в Україні фаховий огляд щодо визначення організаційно-правових засад створення Київської агломерації і функціонування місцевого самоврядування в регіоні.

«Питання створення міської агломерації сьогодні особливо актуальне для Києва. Оскільки тільки в такому форматі співпраці можливе ефективне вирішення спільних питань соціально-економічного розвитку столиці та суміжних територіальних громад Київської області. Зокрема, таких гострих, як транспортне сполучення передмість зі столицею в години пік, перенесення промислових об’єктів за межі столиці, екологічної безпеки, інженерної інфраструктури та розвитку соціальної інфраструктури приміської зони», - сказав Кличко.

Мер Києва висловив сподівання, що проведена спільно з Офісом Ради Європи в Україні та Асоціацією міст України робота дозволить отримати ґрунтовний висновок щодо перспектив створення Київської агломерації, а також - конкретні рекомендації щодо вдосконалення відповідного законодавства.

«Наступним нашим кроком має стати напрацювання проекту Закону України «Про агломерації» і більш інтенсивне співробітництво територіальних громад на принципі рівноправ’я і взаємовигоди. Переконаний, що агломерація допоможе не тільки вирішити проблемні питання соціально-економічного розвитку, а й окреслить його перспективи на багато років вперед», - підкреслив Кличко.

У коментарі журналістам він зазначив, що процес створення Київської агломерації потребує декількох років.

«Питання створення великих муніципальних агломерацій є надзвичайно важливим не тільки для України, а й для більшості країн. Немає моделей, є широкий діапазон різних можливостей, які муніципалітети у вашій ситуації мають схвалити. Немає стандартів чи зобов‘язань. Є лише досвід, яким можна скористатися. І ми тут не для того, щоб здійснювати моніторинг чи щось критикувати, наше завдання - поділитися корисним досвідом різних країн», - зазначив представник Секретаріату Ради Європи Даніель Попеску.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що столична влада має намір у 2019 році впритул зайнятися проектом створення Київської агломерації.

Як повідомлялося, Кличко в лютому 2018 роки віддав протокольне доручення створити депутатську групу для вирішення питань, пов'язаних зі створенням Київської агломерації. За його даними, щодня півмільйона людей приїжджають до Києва з міст-супутників, користуючись інфраструктурою столиці та її установами соціальної сфери. «Нам необхідно розробити статус асоціації міст, селищ і сіл, розташованих біля Києва, і просуватися до розвитку агломерації», - заявив тоді мер столиці.

За словами першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, в українському законодавстві відсутнє позначення поняття «агломерація». «Ми маємо або прописати це поняття, або очікувати закон, який був зареєстрований, але спрямований на доопрацювання, або шукати міжнародний досвід і впроваджувати його на території Київської агломерації», - пояснив заступник голови КМДА.

Відомо, що низка міст Київщини планує взяти участь у створенні місцевої асоціації «Київська агломерація».

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