Київ має розвиватися як агломерація

Розвиток Києва неможливий без розвитку передмість та околиць

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Сам по себе процесс создания столичной киевской агломерации не пойдет. Самым эффективным было бы принятие специального Закона. Например, «Про великий Київ». Расширить границы города сейчас очень сложно. Нужно консенсусное согласие очень многих, менять законы, чуть ли не Конституцию пересматривать. Нет, этого делать не надо. Не будет слияния разных населенных пунктов и территорий. Административные границы останутся. Будет и Киев, и Бровары, и Вишневое, и Козин…

Главное, Законом надо предусмотреть совместное развитие инфраструктуры. Это общая транспортная и дорожная сеть, программа строительства жилья, офисов, коммерческой недвижимости, стыковка генпланов городов и сел, планов развития территории, общая программа создания рабочих мест. И, конечно, надо предусмотреть пространства для рекреации, спорта, общественных зданий.

Нужно стимулирование использования земли для городских нужд, а не для выращивания кукурузы. Вокруг Киева огромные массивы пустующей земли (в основном она сейчас в руках спекулянтов) будут отданы под застройку двух типов: коттеджную и отдельных жилых кварталов со среднеэтажной застройкой. Коттеджи пусть строят те, кто побогаче, а квартиры покупают те, у кого возможности поскромнее. А власти обеспечат хорошую дорожную сеть и бесперебойную работу общественного транспорта.

Именно транспортный вопрос будет решаться в первую очередь. Будет хорошее транспортное сообщение – бизнес очень быстро будет решать задачи, как по жилью, так и по рабочим местам и коммерческой активности.

Джерело: блог Ігоря Ляшенка

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