Кличко вручив нагороди видатним киянам



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мер привітав киян, які отримали державні нагороди - наукових працівників, викладачів, вчителів, художників, будівельників, волонтерів, військовослужбовців Фото: kiev.klichko.org

«Завдяки вам - вашим талантам і праці - українська столиця стає справді європейським містом», - наголосив Кличко

Мер Києва Віталій Кличко вручив нагороди видатним киянам з нагоди Дня міста.

Про це повідомляє його прес-служба.

«Мер привітав киян, які отримали державні нагороди - наукових працівників, викладачів, вчителів, художників, будівельників, волонтерів, військовослужбовців та інших. Серед нагород – 1 орден Князя Ярослава Мудрого V ступеня, 1 орден «За Заслуги» ІІ ступеня, 2 ордени «За заслуги» ІІІ ступеня, 7 відзнак «Мати-героїня», «Заслужений артист України», «Заслужений будівельник України», «Заслужений діяч науки і техніки України», почесні грамоти Кабінету Міністрів та Верховної Ради, відзнаки Київського міського голови», - говориться у повідомленні.

«Завдяки вам - вашим талантам і праці - українська столиця стає справді європейським містом», - наголосив Кличко.

Він зазначив, що за останні роки в місті було зроблено дуже багато. Побудовані нові школи та дитячі садки, триває масштабний ремонт доріг, оновлюють лікарні та пологові будинки.

«Кожен з нас очікує на зміни і хоче, аби вони відбувалися швидше. Київ за останні кілька років змінився, і ми продовжуємо втілювати перетворення. Ми впроваджуємо в управління столицею нові технології та нові підходи до вирішення проблем. І з нас беруть приклад інші міста країни», - заявив мер.

Кличко запросив нагороджених киян відвідати після відкриття новий пішохідно-велосипедний міст, який з’єднає Володимирську гірку з Аркою Дружби народів.

Нагадаємо, вже за кілька днів у столиці відкриють новий об’єкт - пішохідно-велосипедний міст, який з'єднає Хрещатий парк та Володимирську гірку.