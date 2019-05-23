Кличко назвав вартість зведення скандального моста і перевірить витрати



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Будівництво пішохідно-велосипедного мосту, який з'єднає Хрещатий парк та Володимирську гірку

Кличко ініціює перевірку всіх витрат на зведення пішохідно-велосипедного мосту і обіцяє оприлюднити їх

Вже за кілька днів у столиці відкриють новий об’єкт - пішохідно-велосипедний міст, який з'єднає Хрещатий парк та Володимирську гірку. Мер Києва Віталій Кличко ініціює перевірку всіх витрат на зведення мосту та суміжних з ним об’єктів.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Було чимало маніпуляцій щодо мосту, який зводиться: потрібен - не потрібен, такий - не такий, дорогий - не дорогий. Такі ж розмови виникали і щодо деяких інших знакових об’єктів. Наприклад, коли рахували вартість кожної сходинки на Старокиївській горі в розрахунку від суми реконструкції великої частини туристичного маршруту. Тому, хочу відзначити: я, як і всі кияни, зацікавлений у контролі за коштами столичного бюджету. І, як мер, роблю все для цього. Тому, як було і у випадку зі сходами та частиною туристичного маршруту на Старокиївській горі, всі витрати на зведення нового об’єкту будуть перевірені», - сказав мер столиці.

Так, за його словами, витрати на зведення мосту наступні: у 275 млн гривень обходиться будівництво самого мосту. Попередньо, інші великі роботи навколо мосту, а саме: будівництво фонтану, освітлення території, її благоустрій, прокладення інженерних мереж, проектування об’єктів та інші роботи коштуватимуть близько 90 млн грн.

«Також, що дуже важливо, завдяки будівництву моста, ми забезпечили цілісність схилів та історичних будівель на них - зокрема Національної філармонії, що знаходиться в аварійному стані вже багато років. На підпірні стіни, якими укріпили схили, витратили майже 55 мільйонів, - написав Кличко. - Поки що вартість усіх об’єктів - мосту, фонтану, підпірних стін, та інших витрат складає близько 400 мільйонів гривень. Щоб ні в кого не виникало сумнівів у відкритості процедур і вартості робіт, всі цифри будуть перевірені».

Також мер повідомив, що вже доручив спрямувати акти виконаних робіт до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз - щоб перевірили обсяг робіт та розцінки на них. Після цього міська влада звернеться також до Контрольно-ревізійного управління, аби там теж перевірили вартість виконаних на об’єктах робіт.

«Результати перевірок будуть оприлюднені. Як це було і після перевірки вартості робіт з облаштування частини туристичного маршруту на Старокиївській горі», - підкреслив Кличко.

Нагадаємо, анонсував відкриття у травні пішохідно-велосипедного мосту.

Як повідомлялося, ЮНЕСКО вимагало від Києва не будувати пішохідно-велосипедний міст, який повинен з'єднати Володимирську гірку з аркою Дружби народів.

Столична влада наполягає, що будівельні роботи зі зведення мосту повністю відповідають чинному законодавству.

5 квітня Віталій Кличко зустрівся в Парижі в штаб-квартирі ЮНЕСКО з директором Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Мехтільд Рьослер. Він обговорив з фахівцями ЮНЕСКО будівництво мосту через Володимирський узвіз.

Нагадаємо також, що співзасновниця компанії «Leuppi & Schafroth Architekten» (Цюріх, Швейцарія) Стефані Шафрот (Stephanie M. Schafroth) повідомила, що концепція і конструктивні рішення пішохідно-велосипедного мосту між парками «Хрещатий» та «Володимирська гірка» у Києві взяті з проекту швейцарських архітекторів, які отримали за нього премію під час конкурсу у 2013 році. Але виграні кошти так і не були виплачені.

У КМДА заявили, що розробку проекту пішохідно-велосипедного мосту, що з’єднає між собою київські парки «Хрещатий» та «Володимирська гірка», виконало ТОВ «Проектні системи Лтд» згідно виграного тендеру на проектні роботи.