Кличко з фронт-меном Scorpions прогулялися Києвом (відео)



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Клаусу Майне дуже сподобався київський пішохідного-велосипедний міст

Scorpions вже багато років приїжджає з концертами в Україну

Мер Києва Віталій Кличко влаштував екскурсію Києвом вокалісту легендарних Scorpions. Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook та опублікував відео прогулянки.

«Друзі! Сьогодні із задоволенням показав Київ другу і одному з улюблених музикантів моєї юності - лідеру німецького рок-гурту Scorpions Клаусу Майне, - написав мер столиці. - Прогулялися Михайлівського площею, парком «Володимирська гірка». Дуже сподобався Клаусу наш пішохідного-велосипедний міст. На вулицях Києва він зустрів чимало своїх прихильників. І навіть заспівав», - зазначив Кличко.

Він нагадав, що Scorpions вже багато років приїжджає з концертами в Україну. «Йому подобається атмосфера, подобається, як сприймають музику Scorpions українські фани. І він пообіцяв повернутися», - написав мер Києва.

Scorpions — відомий німецький рок-гурт, заснований 1965 року у місті Ганновер. Понад 115 мільйонів платівок гурту було продано в світі. Музиканти отримали велику кількість срібних, золотих та платинових нагород. Жоден рок-гурт такого рівня, після стількох років існування, не дає концертів так часто, як Scorpions. Вони відіграли тисячі концертів у всіх куточках планети. Україну музиканти відвідали в рамках туру Crazy World Tour.