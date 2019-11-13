Яскравий та сучасний: Кличко відкрив на Оболоні оновлений дитячий садок (фото)



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У садку №593 здійснили ремонт покрівлі, утеплили фасад, замінили всі вікна, облаштували дитячі майданчики Фото: пресслужба мера Києва

У садочку, який був збудований майже 50 років тому, зроблено капітальний ремонт

Мер Києва Віталій Кличко відкрив після реконструкції дитячий садок №593 на вулиці Макіївській, 9 в Оболонському районі.

«Ми продовжуємо будувати та реконструювати дитячі садочки, аби скоротити чергу до дошкільних закладів столиці. І сьогодні ми відкриваємо після реконструкції - повного оновлення - дитсадок №593 на вулиці Макіївській на Оболоні. Садок був збудований майже 50 років тому. А з 1999 року використовувався не за призначенням. У цьому приміщенні була гімназія-інтернат. Потім декілька років будівля стояла покинутою і була непридатною для навчання дітей», - сказав Кличко. Про це повідомляє пресслужба столичного голови.

У садку здійснили ремонт покрівлі, утеплили фасад, замінили всі вікна на енергозберігаючі, проклали нові інженерні мережі, облаштували дитячі майданчики.

Садок розрахований на 205 дітей - 11 груп. На сьогодні до закладу зараховано 110 дошкільнят. Набір триває.

В оновленій будівлі, окрім приміщень для навчання та відпочинку дітей, є сучасні спортивна та музична зали, харчоблок, медичний блок, пральня.

Тільки в Оболонському районі за кілька останніх років зменшили чергу дітей з майже 2800 до 970. Це за рахунок і відновлення груп, і реконструкції садочків.

«До кінця року ми плануємо завершити реконструкцію ще двох дитячих садків - у Дарницькому районі. Це будуть теж фактично нові заклади. Також зводимо з нуля два нових дитсадки - на бульварі Вацлава Гавела в Солом'янському районі та на вулиці Радунській на Троєщині», - додав мер Києва.

Загалом в наступному році міська влада планує відкрити ще 6 новозбудованих чи повністю реконструйованих закладів дошкільної освіти.

Всього за останніх 5 років у столиці побудували або повністю реконструювали 8 шкіл та 27 дитячих садочків.