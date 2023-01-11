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Кличко зустрівся з мерами чотирьох європейських столиць: про що говорили (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кличко зустрівся з мерами чотирьох європейських столиць: про що говорили (фото)
Кличко подякував колегам, які весь час підтримували Україну
Пресслужба Віталія Кличка

Кличко та Тшасковський підписали лист про наміри щодо співробітництва між Київським та Варшавським метрополітенами

Міський голова Києва Віталій Кличко провів зустріч з мерами чотирьох європейських столиць – членів Пакту вільних міст, які приїхали засвідчити підтримку та подальшу допомогу українській столиці. Про це повідомляє пресслужба очільника Києва.

«Мери Варшави Рафал Тшасковський, Праги Зденек Гріб, Будапешта Гергелі Карачонь та Братислави Матуш Валло в 2019 році заснували Пакт вільних міст. 26 вересня минулого року до Пакту приєднався й Київ», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що від початку повномасштабної війни чотири європейські столиці не припиняють допомагати Києву. За цей час від Праги столиця України отримала, зокрема, 16 вагонів продовольства, 400 теплових гармат та 10 генераторів. Будапешт допоміг в оздоровленні українських дітей на озері Балатон та в місті Тата, передав потужний генератор для КП «Київтеплоенерго». Варшава стала, зокрема, логістичним центром у передачі Києву гуманітарної допомоги від інших європейських міст та країн – в тому числі, 2 500 тонн продуктів харчування, засобів гігієни, медикаментів, а також – труб та генератора для ПрАТ «Київводоканал». Братислава планує передати столиці України 25 міських автобусів.

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Кличко подякував колегам, які відвідували Київ перед початком широкомасштабного вторгнення Росії, та весь час підтримували Україну в боротьбі з агресором і допомагали її столиці. 

«Я дякую своїм друзям – європейським колегам, міста яких надали прихисток українцям, що рятувалися від війни. Дякую за допомогу, яку ви надсилали та надаєте сьогодні Києву. І за те, що налаштовані допомагати нам у відновленні нашого міста, налаштовані на подальшу підтримку України та її столиці», – підкреслив Кличко.

Під час зустрічі Кличко та Тшасковський підписали лист про наміри щодо співробітництва між Київським та Варшавським метрополітенами та про передачу польською столицею Києву 60 вагонів метро.

Очільники європейських столиць наголосили, що і надалі допомагатимуть Києву – зокрема, обладнанням, щоб пройти цю складну зиму, гуманітарно та в майбутньому відновленні й відбудові української столиці.

Тис часом сьогодні до Львова прибули президент Польщі Анджей Дуда та Литви Ґітанас Науседа.

Теги: Віталій Кличко Польща Будапешт столиця Рафал Тшасковський Варшава

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