До Києва прибули мери чотирьох європейських столиць

В Україні перебувають мери Варшави, Праги, Братислави і Будапешта

У Києві з візитом перебувають мери чотирьох європейських столиць – Варшави, Праги, Братислави і Будапешта. Про це повідомляє польський телеканал Polsat News.

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Деталі візиту мерів до української столиці поки що не відомі.

Polsat News зазначає, що це перший візит варшавського мера Рафала Тшасковського до Києва після початку війни. Він був в українській столиці ще за кілька днів до початку війни. 15 лютого 2022 року Тшасковський у супроводі мера Праги Зденека Гржиба від імені Пакту вільних міст вирушив на зустріч з мером Києва Віталієм Кличком.

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Нагадаємо, вчора із неанонсованим візитом Харків відвідала міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Раніше повідомлялося, що Польща на високому рівні обговорила можливе надання Україні танків Leopard 2.