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До Києва прибули мери чотирьох європейських столиць

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
До Києва прибули мери чотирьох європейських столиць
Апостроф

В Україні перебувають мери Варшави, Праги, Братислави і Будапешта

У Києві з візитом перебувають мери чотирьох європейських столиць – Варшави, Праги, Братислави і Будапешта. Про це повідомляє польський телеканал Polsat News.

Деталі візиту мерів до української столиці поки що не відомі.

Polsat News зазначає, що це перший візит варшавського мера Рафала Тшасковського до Києва після початку війни. Він був в українській столиці ще за кілька днів до початку війни. 15 лютого 2022 року Тшасковський у супроводі мера Праги Зденека Гржиба від імені Пакту вільних міст вирушив на зустріч з мером Києва Віталієм Кличком. 

Нагадаємо, вчора із неанонсованим візитом Харків відвідала міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Раніше повідомлялося, що Польща на високому рівні обговорила можливе надання Україні танків Leopard 2.

Теги: Київ війна Європа мер Україна

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