Варшава готує подарунок київському метрополітену

Польська столиця передасть Києву 60 вагонів метро

Мер Києва Віталій Кличко та Варшави Рафал Тшасковський домовилися про співробітництво між Київським та Варшавським метрополітенами. Лист про наміри був підписаний під час зустрічі з мерами чотирьох європейських столиць – Праги, Братислави і Будапешта, повідомила пресслужба КМДА.

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«Під час зустрічі мери Києва Віталій Кличко та Варшави Рафал Тшасковський підписали листа про наміри щодо співробітництва між Київським та Варшавським метрополітенами та про передачу польською столицею Києву 60 вагонів метро», – йдеться у повідомленні.

Кличко відзначив допомогу чотирьох європейських столиць Києву, нагадуючи, що з 24 лютого партнери передали 16 вагонів продовольства, 400 теплових гармат та 10 генераторів.

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Будапешт допоміг в оздоровленні українських дітей на озері Балатон та в місті Тата, передав потужний генератор для «Київтеплоенерго».

Варшава відіграла важливу роль як логістичний хаб для допомоги, що прямує в Київ з усієї Європи – в тому числі 2 500 тонн продуктів харчування, засобів гігієни, медикаментів, а також – труб та генератора для «Київводоканалу».

У той же час Братислава планує передати столиці України 25 міських автобусів.

До слова, із Риги до Києва сьогодні вранці вирушили 10 сучасних міських автобусів – допомога латвійських партнерів. В кінці квітня минулого року Едвардс СмілтенсСмілтенс, тоді віце-мер Риги, вже приїздив до столиці України і передавав від Риги 11 автобусів і гуманітарну допомогу. Всі автобуси, які тоді отримав Київ, працюють на маршрутах столиці.

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Як відомо, у київському метро з’явилися туристичні сидіння. Скористатися сидіннями можна на шести станціях.

Тим часом Київ став почесно найкращим містом світу 2023 року. Столицю назвали маяком мужності та стійкості. Відповідний рейтинг опублікувала агенція Resonance. Експерти заявили, що столиця України – маяк мужності та стійкості проти російського агресора.