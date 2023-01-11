Зеленський підписав спільну декларацію з президентами Польщі та Литви (фото,відео)

Президенти Польщі, Литви та України сьогодні у Львові підписали спільну декларацію

Глави трьох держав підписали спільну декларацію президентів Люблінського трикутника

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 11 січня, провів зустріч у Львові з президентами Польщі та Литви Анджеєм Дудою і Гітанасом Науседою. Вони підписали спільну декларацію президентів Люблінського трикутника. Про це повідомляє канцелярія польського президента в Twitter.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Президенти Польщі, Литви та України сьогодні у Львові підписали спільну декларацію президентів Люблінського трикутника», – йдеться в повідомленні.

Prezydenci Polski @AndrzejDuda, Litwy @GitanasNauseda, Ukrainy @ZelenskyyUa. Dziś we Lwowie została podpisana Wspólna Deklaracja Prezydentów Trójkąta Lubelskiego.

🇵🇱🇱🇹🇺🇦 pic.twitter.com/c9k8V0QI7C Будь ласка, читайте текст після реклами January 11, 2023

Зазначимо, що до цього візит лідерів Польщі та Литви підтвердив український президент і опублікував відповідні фото.

5 фото На весь екран









Примітно, що до цього візит Дуди і Науседи в України не анонсувався. «З перших днів повномасштабного вторгнення ми відчуваємо підтримку наших братських народів Польщі та Литви. Вдячний Анджею Дуді та Гітанасу Науседі за візит. Вдячний за допомогу нашому народу!» – написав Зеленський.

Як повідомлялося, під час робочої поїздки на Львівщину президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, сьогодні,11 січня президент Володимир Зеленський перебуває робочим візитом на Львівщині. Там він провів координаційну нараду на Львівщині щодо стану забезпечення охорони державного кордону та актуальної безпекової ситуації у північно-західних областях України.