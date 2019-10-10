Кличко звинуватив Богдана в тиску на депутатів Київради



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Віталій Кличко Фото: Главком

Богдан, Вавриш і Ткаченко пропонують політичні дивіденди депутатам Київради за саботаж роботи, зазначив Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що глава Офісу президента Андрій Богдан, його партнер Андрій Вавриш і нардеп, екс-гендиректор 1+1 Олександр Ткаченко пропонують політичні дивіденди депутатам Київради в обмін на саботаж роботи органу.

Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю Радіо НВ, посилаючись на неназвані джерела.

Згідно з позицією Кличка, пропозиції саботувати роботу Київради робляться з метою його дискредитації і для того, аби показати його нездатність керувати цим органом.

«[Використовуються] підкуп, страх. Якимось там пообіцяли, що «якщо ви зараз будете нам підігрувати, на наступні вибори під прапором тієї партії, яка має велику підтримку, ви можете вже потрапити до наступних [лідерів] виборів як депутати. Якщо ні - у вас шансів бути обраним депутатом [немає] <...>. Пропозиції (те, що мені казали) приходили від персоналій; називались прізвища, які пов’язані з трьома людьми: Богдан, Вавриш, Ткаченко», — сказав мер Києва.

Нагадаємо, 4 вересня Кабінет міністрів підтримав звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади голови КМДА. Після цього Кабмін звернувся до президента Володимира Зеленського.