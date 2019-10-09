Разумков прогнозує, що Рада ухвалить закон про Київ за місяць-півтора



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дмитро Разумков Фото: Главком

Законопроєктом, зокрема, пропонується розділити повноваження та розмежувати посади Київського міського голови та голови Київської міської державної адміністрації

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков прогнозує, що парламент ухвалить закон про столицю України через місяць-півтора.

Про це спікер сказав в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Я думаю, що максимум через місяць-півтора ми його приймемо», - зазначив Разумков.

Нагадаємо, 1 жовтня Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту ухвалити за основу законопроєкт 2143-3 «Про місто Київ — столицю України», а 3 жовтня парламентарії прийняли його в першому читанні.

Законопроєктом, зокрема, пропонується розділити повноваження та розмежувати посади Київського міського голови та голови Київської міської державної адміністрації.

Документ передбачає, що Київську міську державну адміністрацію очолює голова, який призначається на посаду і звільняється президентом за поданням уряду на строк повноважень президента.

Нагадаємо, 4 вересня новий Кабмін погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації і звернувся з відповідним поданням до Офісу президента.

Віталій Кличко позивається до Кабінету міністрів, прем’єр-міністра Олексія Гончарука й керівника Офісу президента Андрія Богдана через рішення про звільнення його з посади голови Київської міської держадміністрації.

Народні депутати 3 жовтня підтримали у першому читанні за основу проєкт Закону про місто Київ - столицю України авторства групи народних депутатів із фракції «Слуга народу» на чолі з Олександром Ткаченком.

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що цей законопроєкт про столицю недолугий і спрямований проти киян.

7 жовтня стало відомо, що Ткаченко подав декларацію в НАЗК як кандидат на посаду голови Київської міської державної адміністрації.

Ексдепутат та журналіст Сергій Лещенко повідомив, що Ткаченко вже у середу, 9 жовтня, може бути призначений головою КМДА.