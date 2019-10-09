Богдан відхрестився від зустрічі з Кісліним
Фірму Кісліна вважають причетною до відмивання грошей соратниками Віктора Януковича
Голова Офісу президента Андрій Богдан заявив, що він ніколи не спілкувався з американським бізнесменом українського походження Семом Кісліним.
Про це Богдан 9 жовтня написав у Facebook.
«Ніколи не бачив та не спілкувався з американським громадянином Семом Кісліним, ні в США, ні в Україні», - повідомив керівник Офісу президента.
Також на Банковій спростували інформацію про те, що президент Володимир Зеленський у США зустрічався з Кісліним.
«Інформація про зустріч, надана російським виданням The Insider разом з українською програмою «Схеми», є фейком», - заявили агентству «Інтерфакс-Україна» в Офісі президента.
Раніше ЗМІ поширили інформацію про те, що під час візиту до США президент Володимир Зеленський зустрічався з американським бізнесменом українського походження Семом Кісліним. Його фірму вважають причетною до відмивання грошей соратниками колишнього президента Віктора Януковича.
ЗМІ повідомили, що зустріч відбулася в ресторані «Російська чайна», і Зеленського на ній представляв глава Офісу президента Андрій Богдан.