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    Богдан відхрестився від зустрічі з Кісліним

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    Зустріч Кісліна із Зеленським, якого представляв Богдан,&nbsp;<span>за даними ЗМІ, відбулася в ресторані &laquo;Російська чайна&raquo;</span> - Богдан відхрестився від зустрічі з Кісліним
    Зустріч Кісліна із Зеленським, якого представляв Богдан, за даними ЗМІ, відбулася в ресторані «Російська чайна»

    Фірму Кісліна вважають причетною до відмивання грошей соратниками Віктора Януковича

    Голова Офісу президента Андрій Богдан заявив, що він ніколи не спілкувався з американським бізнесменом українського походження Семом Кісліним.

    Про це Богдан 9 жовтня написав у Facebook.

    «Ніколи не бачив та не спілкувався з американським громадянином Семом Кісліним, ні в США, ні в Україні», - повідомив керівник Офісу президента.

    Також на Банковій спростували інформацію про те, що президент Володимир Зеленський у США зустрічався з Кісліним.

    «Інформація про зустріч, надана російським виданням The Insider разом з українською програмою «Схеми», є фейком», - заявили агентству «Інтерфакс-Україна» в Офісі президента.

    Раніше ЗМІ поширили інформацію про те, що під час візиту до США президент Володимир Зеленський зустрічався з американським бізнесменом українського походження Семом Кісліним. Його фірму вважають причетною до відмивання грошей соратниками колишнього президента Віктора Януковича.

    ЗМІ повідомили, що зустріч відбулася в ресторані «Російська чайна», і Зеленського на ній представляв глава Офісу президента Андрій Богдан.

    Віктор Янукович США Дональд Трамп Володимир Зеленський президент Андрій Богдан Офіс президента
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