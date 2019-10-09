Богдан відхрестився від зустрічі з Кісліним



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Зустріч Кісліна із Зеленським, якого представляв Богдан, за даними ЗМІ, відбулася в ресторані «Російська чайна»

Фірму Кісліна вважають причетною до відмивання грошей соратниками Віктора Януковича

Голова Офісу президента Андрій Богдан заявив, що він ніколи не спілкувався з американським бізнесменом українського походження Семом Кісліним.

Про це Богдан 9 жовтня написав у Facebook.

«Ніколи не бачив та не спілкувався з американським громадянином Семом Кісліним, ні в США, ні в Україні», - повідомив керівник Офісу президента.

Також на Банковій спростували інформацію про те, що президент Володимир Зеленський у США зустрічався з Кісліним.

«Інформація про зустріч, надана російським виданням The Insider разом з українською програмою «Схеми», є фейком», - заявили агентству «Інтерфакс-Україна» в Офісі президента.

Раніше ЗМІ поширили інформацію про те, що під час візиту до США президент Володимир Зеленський зустрічався з американським бізнесменом українського походження Семом Кісліним. Його фірму вважають причетною до відмивання грошей соратниками колишнього президента Віктора Януковича.

ЗМІ повідомили, що зустріч відбулася в ресторані «Російська чайна», і Зеленського на ній представляв глава Офісу президента Андрій Богдан.